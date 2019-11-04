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04.11.2019 22:08
Рубрика: В мире

"Нафтогаз" потребовал от "Газпрома" декларацию о поставках газа на Донбасс

Текст: Константин Волков
Фото: iStock Фото: iStock
Фото: iStock

Украинская компания "Нафтогаз" просит Стокгольмский арбитраж обязать "Газпром" предоставить декларацию о поставках газа на Донбасс. Об этом сообщил 4 ноября исполнительный директор "Нафтогаза" Юрий Витренко на своей странице в Facebook.

Фото: Александр Демьянчук/ТАСС
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Как отметил Витренко в своей публикации, "Мы просим арбитраж, в частности, обязать "Газпром" подписать технические и коммерческие акты (приема-передачи), которые предоставил "Нафтогаз", без этих поставок за весь период, когда такие акты не были подписаны "Газпромом".

Ранее, в декабре 2017 года, "Нафтогаз" отказался оплачивать поставки газа из России на Донбасс. При этом, по оценкам "Газпрома", он отправил туда газа примерно на 1,3 миллиарда рублей.

В мире экс-СССР Украина Экономика Отрасли Нефть и газ Переговоры с Украиной по газу
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