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04.11.2019 15:21
Рубрика: Общество

Назван эффективный способ для безопасного снижения кровяного давления

Текст: Константин Волков
Фото: iStock Фото: iStock
Фото: iStock

Назван наиболее эффективный и безопасный способ снижения повышенного кровяного давления. Об этом сообщает ведущий мировой медицинский журнал The Lancet, который вместе с американским Йельским университетом на протяжении нескольких лет собрал данные от 4,9 миллиона страдающих гипертонией пациентов в четырех странах.

Фото: Виталий Аньков/РИА Новости
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Согласно выводам исследователей, наиболее безопасным и эффективным способом для снижения высокого давления и предотвращения рисков инсульта, сердечных приступов и сердечной недостаточности являются тиазидные или тиазидоподобные диуретики, вроде фуросемида или гидрохлоротиазида.

Как считают исследователи, использование таких препаратов позволяет избегать сердечно-сосудистых заболеваний. При этом широко используемые для снятия давления ингибиторы АПФ (действующие вещества каптоприл, лизиноприл, периндоприл и другие) являются менее однозначными, поскольку хуже предотвращают возможность развития сердечно-сосудистых заболеваний, и при этом менее безопасны.

"Учитывая, что тиазидные диуретики недорогие и применяются в течение длительного периода, итоги данной работы должны отвлечь нас от распространенной практики применения ингибиторов АПФ, - считает кардиолог Харлан Крумхольц из Йельского университета, один из авторов исследования. - Эти результаты подтверждают правоту людей, выбирающих тиазидный диуретик вместо ингибитора АПФ для начального лечения гипертонии".

Общество Здоровье
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