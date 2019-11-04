Николай Басков рассудит участников "военного Грэмми"

В Москве пройдет финал 14-го фестиваля военной песни "Катюша", организованного Минобороны России и Центральным Домом Российской Армии. Помимо российских исполнителей из более чем 30 регионов страны, свое мастерство продемонстрируют вокалисты из Азербайджана, Армении, Беларуси, Казахстана и Киргизии.

"Фестиваль-конкурс "Катюша" недаром называют "военным Грэмми", в нем принимают участие военные артисты со всей России, из всех видов и родов войск, а также военнослужащие из стран СНГ, - отметила художественный руководитель ЦДРА им. Фрунзе Ирина Титова. - В перспективе нам бы хотелось, чтобы в нашем конкурсе могли регулярно выступать вокалисты и музыканты из армий самых разных стран мира, как это практикуется в танковом биатлоне. Благо победить в "Катюше" может даже военнослужащий-новобранец, главное, чтобы у него был музыкальный талант".

В жюри "Катюши" традиционно входят как руководители Министерства обороны РФ, так и звезды российской эстрады. В этом году оценивать творчество военных исполнителей будет народный артист России Николай Басков. Его отец был профессиональным военным: прошел путь от командира взвода до заместителя командира дивизии, а дед был фронтовиком, участвовал в боях на Гомельском, Брянском направлениях и оборонительных боях под Москвой, дошел до Берлина и вернулся домой с орденами и медалями.

За 14 лет существования "Катюша" прошла путь от внутриведомственного конкурса до демократического фестиваля, в котором шансы на победу не зависят от должностей и званий, или от приоритетности музыкальных жанров. Фестиваль проводится в 6 номинациях. Соревноваться будут солисты, ансамбли, мастера игры на гармони.

С 5 по 7 ноября в ЦДРА им. Фрунзе пройдет прослушивание полуфиналистов. Победители и призеры в номинациях и обладатель Гран-при определятся 8 ноября, на большой сцене Театра российской армии.