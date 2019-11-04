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Рубрика: В мире

Новым спикером палаты общин в Британии стал экс-замспикера Линдси Хойлм

Новым спикером палаты общин парламента Великобритании избран сэр Линдси Хойл, занимавший с 2010 года пост заместителя спикера, сообщают РИА Новости.

Фото: EPA
В Великобритании стартовала предвыборная кампания

В борьбе за пост, который до ухода в отставку занимал Джон Беркоу, участвовали семь парламентариев. Среди основных конкурентов Хойла был известный своими антироссийскими взглядами Крис Брайант.

На посту спикера при нынешнем составе правительства Хойл пробудет только два дня. Уже в среду, 6 ноября, парламент будет распущен перед назначенными на 12 декабря всеобщими выборами.

В мире Европа Великобритания
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