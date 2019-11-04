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04.11.2019 17:09
Рубрика: Экономика

Бизнесу стало тесно

Офисная недвижимость обгоняет по популярности торговую
Текст: Марина Трубилина
Объем инвестиций в коммерческую недвижимость по итогам 2019 года достигнет двух миллиардов долларов, прогнозируют аналитики компании Colliers International в своем отчете. На фоне улучшения основных показателей рынка - постепенный рост ставок, снижение уровня вакансии, рост заполняемости гостиниц - качественные премиальные активы становятся все более привлекательными для инвестирования. При стабильном рубле и низкой инфляции российский рынок может предложить инвестору более высокие по сравнению с европейскими аналогами показатели доходности на качественные объекты.
Фото: iStock Фото: iStock
Фото: iStock

"Наибольший интерес инвесторов вызывает приобретение индустриальной недвижимости, а также земельных участков под девелопмент, - говорит директор департамента финансовых рынков и инвестиций Knight Frank Игорь Роганович. - По нашим подсчетам, сумма в два миллиарда долларов уже была достигнута инвесторами по итогам III квартала. Из-за активного роста сегмента e-commerce, а также консолидации рынка жилищного строительства, можно прогнозировать, что до конца 2019 года объем инвестиций в российскую коммерческую недвижимость составит 250-270 миллиардов рублей".

Фото: istockphoto.com
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Дальнейший рост до конца года аналитики связывают с тем, что еще целый ряд крупных сделок (в торговом и офисном сегментах) находится в финальной стадии. Привлекает инвесторов и гостиничная сфера - по итогам III квартала на нее пришелся наибольший объем инвестиций в российских регионах (помимо московского) - 62%, или 145 миллионов долларов.

Интерес инвесторов вызывает индустриальная недвижимость, а также участки под девелопмент

По оценкам JLL, в целом сумма инвестиций в недвижимость, не только коммерческую, в 2019 году может достигнуть и даже превзойти цифру в 3,5 миллиарда долларов. "Сектор офисной недвижимости, доля которого составляет 32% от всего объема сделок, стал лидером по объему привлеченных инвестиций в период с начала года. На втором месте - сектор жилой недвижимости с долей 30%, куда вошли сделки по приобретению участков под строительство, а также апартаментов в инвестиционных целях. Тройку лидеров замыкает сектор торговой недвижимости (21%), - рассказала Олеся Дзюба, руководитель отдела исследований компании JLL. - Мы ожидаем сохранения спроса на офисы, а на фоне развития онлайн-торговли - увеличения доли складской недвижимости".

Экономика Недвижимость Коммерческая недвижимость
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