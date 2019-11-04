Пентагон: Военные США не попали под обстрел в Сирии

Военные США, осуществлявшие в воскресенье патрулирование на северо-востоке Сирии, не попали под артобстрел. Снаряды разорвались примерно в километре от дороги, по которой двигались американцы.

Об этом сообщает ТАСС, ссылаясь на заявление пресс-службы Центрального командования ВС США. Уточняется, что патруль не попал под огонь, а стал свидетелем многочисленных артиллерийских ударов. В заявлении также отмечается, что коалиция США оставляет за собой право на применение силы в случае угрозы безопасности ее войскам.

Ранее появилась информация об обстреле в Сирии военнослужащих США протурецкими боевиками. Инцидент произошел рядом с населенным пунктом Телль-Тамер.