Путин назвал основу успешного развития России

В День народного единства президент вручил в Кремле премию за вклад в укрепление единства российской нации, а также ордена Дружбы иностранцам - за особые заслуги в укреплении мира, дружбы, сотрудничества и взаимопонимания между народами. Самая прочная основа успешного развития России - это сплоченность общества, верность ценностям мира, доверия и взаимоуважения между людьми разных национальностей, заявил он.

"Праздник знаменует сплоченность нашего народа, нашу искреннюю, глубокую любовь к Родине", - подчеркнул глава государства. - Именно преданность Отечеству питала волю и решимость наших предков, которые более 4 веков назад объединились в народное ополчение, преодолели смуту и спасли страну от распада, освободили ее от интервентов и захватчиков. Они оставили потомкам немеркнущий пример великого поступка, когда превыше всего ставились интересы Родины, ее судьба, ее будущее", - сказал он. И ее защита стала главным объединяющим делом для людей разных национальностей, сословий и вероисповеданий.

"Этот мощный, всепобеждающий дух единства передавался из поколения в поколение, - продолжил Владимир Путин. - Наш народ во все тяжелые времена всегда вставал плечом к плечу. Самоотверженно сражался за свободу и независимость своей Родины, за те исторические, духовные, семейные ценности, которые всем нам так дороги".

"Самая прочная, надежная основа успешного развития России - это сплоченность нашего общества, верность ценностям мира, доверия и взаимоуважения между людьми разных национальностей, - заявил президент. - Беречь эти традиции завещано всей историей нашей великой страны, и мы твердо знаем, что только вместе мы достигнем самых высоких целей, решим самые сложные задачи, достойно ответим на любые вызовы".

Лауреатом премии стала социолог Леокадия Дробижева - руководитель Центра исследования межнациональных отношений Института социологии Федерального научно-исследовательского социологического центра РАН. "Хорошо помню ваши яркие, содержательные убедительные выступления на совете по межнациональным отношениям, - заметил Путин. - Было понятно, что говорит ученый, глубоко знающий свой предмет, но при этом вы сердцем чувствуете Россию. Вы достойный гражданин своей страны, вы стояли у истоков российской этносоциологии, посвятили свою жизнь изучению национальной этнической и гражданской общероссийской идентичности. И внесли огромный вклад в формирование и совершенствование нашей нацполитики, в укрепление межнационального мира и согласия".

"Страна наша многонациональная, многонародная, и культур много, и они очень разные, - сказала Дробижева. - Поэтому, естественно, в ходе развития всегда появляются какие-то новые вопросы, важно, что мы их можем обсуждать. И находим пути, которые позволяют найти межнациональное согласие". "Сейчас очень важно консолидировать наш народ, российскую нацию", - заявила она.

Глава государства также поблагодарил присутствующих в зале соотечественников и иностранных граждан. "Вы очень многое делаете для развития многосторонних связей с Россией, для расширения гуманитарных, деловых, культурных, просто человеческих отношений, - сказал он. - Там, где вы, как правило, возникает атмосфера взаимного доверия, которого так часто не хватает в современном мире. Мы ценим вашу искренность и открытость, ваши теплые чувства к нашей стране".