Путин освободил от должности одиннадцать генералов

Президент произвел перестановки в силовых органах.

Глава государства освободил от должности генерал-майора полиции Юрия Алтынова, начальника управления МВД по Тюменской области; генерал-майора Сергея Власова, начальника Управления информационных технологий и связи МЧС; генерал-майора внутренней службы Владимира Дежкина, замдиректора Департамента готовности сил и специальной пожарной охраны МЧС; генерал-майора внутренней службы Александра Еремеева, начальника Главного управления МЧС по Республике Крым; генерал-лейтенанта юстиции Руслана Ибиева, руководителя четвертого следственного управления Главного следственного управления СК РФ; генерал-майора внутренней службы Михаила Лихачева, начальника Главного управления МЧС по Кировской области; генерал-майора внутренней службы Максима Максименко, директора Департамента готовности сил и специальной пожарной охраны МЧС; генерал-майора полиции Александра Мельникова, первого замначальника Главного управления по обеспечению охраны общественного порядка и координации взаимодействия с органами исполнительной власти субъектов РФ МВД; генерал-майора полиции Ефрема Романова, главного инспектора МВД; генерал-майора полиции Игоря Трифонова, министра внутренних дел по Карачаево-Черкесской Республике.

Генерал-майора Сергея Журавлева Владимир Путин освободил от должности первого замначальника ГУ МЧС по Москве и уволил с военной службы.

Кроме того, президент назначил новых руководителей МВД, СКР, ФСИН и МЧС в ряде регионов.