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Текст:   Екатерина Ясакова 
20:17 04.11.2019

Владимир Путин подписал закон о компенсациях членам ЖСК

Члены жилищно-строительных кооперативов (ЖСК), созданных в ходе процедуры банкротства застройщиков, смогут получать денежное возмещение за недостроенное жилье, как и обманутые дольщики. Это предусматривает закон, подписанный президентом России Владимиром Путиным. Документ опубликован на официальном интернет-сайте правовой информации.
Фото: Сергей Гунеев/ РИА Новости Фото: Сергей Гунеев/ РИА Новости
Фото: Сергей Гунеев/ РИА Новости

Ранее такого права у членов ЖСК не было, они могли рассчитывать только на достройку дома. Выплата возмещения членам ЖСК была не предусмотрена, если Фонд защиты прав граждан-участников долевого строительства счел нецелесообразным финансировать достройку переданных ЖСК проблемных объектов.

Фото: Вячеслав Прокофьев/ ТАСС
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Отныне закон предусматривает выплату возмещения в этом случае, причем независимо от даты создания ЖСК.

Принятия этого закона ждали тысячи человек. По экспертным оценкам, сегодня на рынке действует 260 ЖСК с объемом незавершенного строительства около 1,5 миллиона квадратных метров. Из них, согласно данным "дорожных карт", предоставленных субъектами, 132 ЖСК создано решениями участников строительства для достройки проблемных объектов за застройщиков-банкротов. При этом большая часть таких ЖСК в настоящее время не имеет средств для завершения строительства недостроенных объектов. Общая площадь объектов, строительство которых остановлено, составляет около 350 тысяч квадратных метров, а количество участников таких ЖСК оценивается более чем в шесть тысяч человек.

Закон был принят Государственной Думой 15 октября и одобрен Советом Федерации 23 октября

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