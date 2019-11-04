Путин подписал закон о наказании за пособничество нелегальной миграции

Президент подписал закон о введении уголовной ответственности за организацию незаконной миграции с использованием служебного положения.

Теперь такие деяния будут караться лишением свободы на срок до семи лет со штрафом в размере до 500 тысяч рублей или в размере зарплаты или иного дохода осужденного за период до трех лет либо без такового и с ограничением свободы на срок до двух лет либо без такового.

Речь идет об организации незаконного въезда в Россию иностранных граждан или лиц без гражданства, их незаконного пребывания в России или незаконного транзитного проезда через территорию РФ лицом с использованием своего служебного положения.