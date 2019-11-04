Путин подписал закон о праве на геологоразведку во внутренних морях

Правительство получило право предоставлять недропользователям без аукционов и конкурса морские участки недр для геологоразведки месторождений нефти, газа и газового конденсата. Закон, подписанный президентом Владимиром Путиным, опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.

Участки недр могут быть предоставлены во внутренних морских водах и в территориальном море. Речь идет только об участках, включенных в утверждаемый правительством перечень участков федеральных недр, которые предоставляются в пользование без аукционов. Предоставляться такие участки будут на основании заявки заинтересованных недропользователей. Закон вступит в силу через 90 дней после опубликования.

Сейчас разрабатывать такие участки могут только компании с российским участием свыше 50%. Лицензии на эти участки выдаются после победы в аукционе или конкурсе на основании решения правительства.