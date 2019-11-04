Президент подписал закон по привилегиям для ВОИС

Президент подписал закон, по которому действие положений конвенции ООН о привилегиях и иммунитетах специализированных учреждений распространяется на Всемирную организацию интеллектуальной собственности (ВОИС).

Конвенция была принята Генассамблеей ООН в 1947 году и предусматривает иммунитет от вмешательства имущества, активов и фондов специализированного учреждения. Активы, доходы и другая собственность учреждения освобождаются от всех прямых налогов, таможенных пошлин, запретов и ограничений на ввоз и вывоз предметов для ее служебного пользования.

Сейчас повышенное внимание уделяется взаимодействию с ВОИС в целях построения эффективной системы управления интеллектуальной собственностью. Закон позволит наделить организацию и ее представителей привилегиями и иммунитетами, гарантируемыми конвенцией, и обеспечит развитие партнерства России и ВОИС.