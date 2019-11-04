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Рубрика: Власть

Учить и продвигать

Президент заявил о необходимости создать центр подготовки кадров
Текст: Кира Латухина
Российская газета - Федеральный выпуск № 248(8006)
В правительстве должен появиться единый центр поддержки движения WorldSkills, а также подготовки и переподготовки кадров по разным профессиям. Об этом заявил президент Владимир Путин в ходе телемоста с участниками движения WorldSkills.

"Проблема подготовки кадров и дефицита кадров необходимой квалификации характерна не только для России, но и для мирового рынка труда в целом", - подчеркнул глава государства. Это касается целого ряда стран, в том числе и развитых экономик Западной Европы. Для России эта проблема достаточно острая. И если не предпринимать энергичных усилий, то к концу 2030 года дефицит квалифицированных кадров составит около 3 млн человек, заметил Владимир Путин. Это чуть меньше, чем прогнозируется для ФРГ или для Великобритании, но все равно много. "Кроме того, это может привести к потерям в российской экономике, которые будут измеряться сотнями миллиардов долларов недополученной прибыли", - заявил президент, подчеркнув, что это очень серьезная проблема и серьезный вызов.

Фото: Пресс-служба Министерства просвещения
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Движение WorldSkills помогает в выборе профессии, в результате повышается производительность труда. И, наконец, это создание социальных лифтов, которые обеспечивают профессиональный рост и карьеру. Это все ценно для нашей страны и должно быть поддержано, убежден Путин. "Думаю, что и в правительстве должен наконец возникнуть единый центр поддержки этого движения, так же как и подготовки, переподготовки постоянных кадров и по инженерным навыкам, и по другим профессиям, в том числе по рабочим профессиям", - заявил он.

"Международное движение WorldSkills прижилось в нашей стране и становится, по сути, общенациональным. И, конечно, прежде всего потому, что отвечает стратегическим задачам нашего развития, запросам системы образования, экономики, всего общества", - считает президент. Движение охватило все регионы - 3500 колледжей, 160 вузов, 25 крупнейших компаний России. И фокус этой системы направлен на развитие талантов и способностей человека, создание широких возможностей для людей всех возрастов получить новые компетенции или новую профессию. Ориентируясь на мировые стандарты, вместе с бизнесом, колледжами и вузами государство начало выстраивать механизм непрерывной подготовки кадров для всех поколений. В России в рамках WorldSkills развивается направление для школьников, а также система профориентации и дополнительного технического образования. "Мы предложили и формат состязаний работников наших крупнейших предприятий и корпораций, и его результаты - наглядный, справедливый показатель усилий государства и бизнеса, компаний по подготовке квалифицированных рабочих, инженерных кадров для высокотехнологичных отраслей", - оценил глава государства.

Фото: iStock
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"Особая роль принадлежит конкурсу "Навыки мудрых", в котором участвуют представители старшего поколения - люди, безусловно, знающие, хорошо профессионально подготовленные. И они, конечно, должны быть наставниками для более молодых специалистов. Это наша давняя традиция, еще с советских времен", - сказал он. "Сотрудничество образования и реального сектора экономики - это яркий пример обоюдной выгоды", - отметил Путин.

Результат взаимодействия - современные образовательные программы, стажировки и трудоустройство студентов на передовых производствах, повышение квалификации сотрудников, совместная работа над созданием уникальных продуктов и услуг. "Кооперацию предприятий и образовательных учреждений нужно наращивать. И мы можем и должны дальше продвигать свои безусловно высокие передовые стандарты в области подготовки кадров", - подчеркнул президент.

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