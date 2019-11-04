Путин ратифицировал протокол о пенсиях жителям Болгарии

Российские пенсии жители Болгарии будут получать только за время работы в России или РСФСР, а не в бывших союзных республиках.

Президент Владимир Путин ратифицировал соответствующий протокол. Документ вносит изменения в договор с Болгарией о социальном обеспечении, который был заключен в феврале 2009 года, а протокол был подписан в Софии 4 марта этого года.

Инициатива такого решения принадлежит правительству. Бывшие союзные республики несут обязательства по назначению и выплате пенсий перед теми, кто у них работает самостоятельно, считают в кабмине. Кроме того, протокол позволит избежать случаев "двойной оплаты".