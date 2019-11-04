Путин ратифицировал протоколы о поставках нефтепродуктов в Таджикистан

Президент России Владимир Путин ратифицировал протокол об изменениях в соглашение с правительством Таджикистана о сотрудничестве в сфере поставок нефтепродуктов. Документ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.

Согласно протоколу, стороны до 1 октября каждого календарного года согласовывают объемы внутреннего потребления в Таджикистане на следующий календарный год автомобильного бензина, дизельного топлива, топлива для реактивных двигателей, мазута топочного, битума и смесей битумных, сжиженных углеводородных газов, кокса нефтяного и подписывают по ним индикативные балансы, учитывающие рост экономики Республики Таджикистан.

Уточнение индикативных балансов на каждый текущий календарный год может осуществляться компетентными органами сторон с учетом обоснованного изменения внутреннего потребления нефтепродуктов на территории Таджикистана. Душанбе предоставляет России предложения по формированию индикативных балансов на следующий календарный год, а также информацию о выполнении индикативных балансов за девять месяцев и об их ожидаемом выполнении за текущий календарный год.

Декларирование нефтепродуктов, вывозимых из России в Таджикистан, осуществляется без применения временного периодического таможенного декларирования, установленного российским законодательством, за исключением случая вывоза нефтепродуктов, поставляемых смешанными видами транспорта с использованием трубопроводного транспорта в соответствии с индикативными балансами.

Помимо этого, список поставляемых из России в Киргизию нефтепродуктов пополнится нефтяным битумом. Это предусматривает еще один закон, подписанный президентом. Документ размещен на официальном интернет-портале правовой информации.

Битум не входит в состав основных видов нефтепродуктов, для которых действует методология формирования индикативных балансов в рамках ЕАЭС, из-за чего для его поставок требуются дополнительные документы.

Протокол, подписанный в Бишкеке 28 марта 2019 года, предусматривает возможность уточнения индикативных балансов и протокола по битуму нефтяному по объемам при условии учета обоснованного изменения внутреннего потребления товаров на территории Киргизии.