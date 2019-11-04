Путин ратифицировал соглашение об исследовании космоса странами СНГ

Президент подписал закон о ратификации соглашения о совместной деятельности стран СНГ в области исследования и использования космоса в мирных целях. Документ был подписан главами правительств России, Армении, Беларуси, Казахстана, Таджикистана и Узбекистана 2 ноября 2018 года в Астане. Соглашение заключается на неопределенный срок.

Ратификация позволит объединить интеллектуальные, научные и производственные ресурсы стран СНГ в области проведения космических исследований, создания и совместного использования национальных систем дистанционного зондирования Земли из космоса, космических систем связи и телерадиовещания, развития и применения технологий ГЛОНАСС.

Координация совместной деятельности будет осуществляться межгосударственным советом по космосу, а финансирование - в пределах средств национальных бюджетов и из внебюджетных источников. Прописано также освобождение от пошлин и налогов товаров, ввозимых и вывозимых в рамках соглашения.