Путин утвердил штрафы за сухой алкоголь

За производство или оборот порошкового алкоголя будут наказывать штрафом в размере до 500 тысяч рублей. Президент подписал закон о введении соответствующего административного штрафа.

Гражданам придется заплатить от 5 до 20 тысяч рублей, должностным лицам - от 20 до 50 тысяч рублей, юридическим лицам - от 200 до 500 тысяч рублей.

Порошкообразная спиртосодержащая продукция - это пищевая или непищевая продукция в виде сухого вещества, предназначенная для получения продукции в жидком виде и содержащая в своем составе более 0,5 процентов этилового спирта. Исключение - продукция из перечня, установленного правительством.

В России не было исследований по безопасности сухого алкоголя, у него нет разрешения для реализации в Евросоюзе и большинстве штатов США. Опасность такого порошка еще и в том, что потребитель может изменить дозировку и способ употребления вне зависимости от рекомендаций изготовителя.