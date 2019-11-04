В День народного единства Владимир Путин вручил в Кремле премию за вклад в укрепление единства российской нации, а также ордена Дружбы иностранцам.

"Праздник знаменует сплоченность нашего народа, нашу искреннюю, глубокую любовь к Родине", - заявил глава государства на приеме в Кремле. "Именно преданность Отечеству питала волю и решимость наших предков, которые более четырех веков назад объединились в народное ополчение, преодолели смуту и спасли страну от распада, освободили ее от интервентов и захватчиков. Они оставили потомкам немеркнущий пример великого поступка, когда превыше всего ставились интересы Родины, ее судьба, ее будущее", - сказал он. И ее защита стала главным объединяющим делом для людей разных национальностей, сословий и вероисповеданий.

"Этот мощный, всепобеждающий дух единства передавался из поколения в поколение, - продолжил Владимир Путин. - Наш народ во все тяжелые времена всегда вставал плечом к плечу. Самоотверженно сражался за свободу и независимость своей Родины, за те исторические, духовные, семейные ценности, которые всем нам так дороги".

"Самая прочная, надежная основа успешного развития России - это сплоченность нашего общества, верность ценностям мира, доверия и взаимоуважения между людьми разных национальностей, - заявил президент. - Беречь эти традиции завещано всей историей нашей великой страны, и мы твердо знаем, что только вместе мы достигнем самых высоких целей, решим самые сложные задачи, достойно ответим на любые вызовы".

Лауреатом премии президента за вклад в укрепление единства российской нации стала социолог Леокадия Дробижева, руководитель Центра исследования межнациональных отношений Института социологии РАН.

"Вы сердцем чувствуете Россию", - сказал Владимир Путин. Он отметил, что Леокадия Дробижева стояла у истоков российской этносоциологии, посвятила свою жизнь изучению этнической и гражданской общероссийской идентичности и внесла огромный вклад в формирование и совершенствование нашей национальной политики, в укрепление мира и согласия.

Глава государства также поблагодарил присутствующих в зале соотечественников и иностранных граждан: "Вы очень многое делаете для развития многосторонних связей с Россией, для расширения гуманитарных, деловых, культурных, просто человеческих отношений. Там, где вы, как правило, возникает атмосфера взаимного доверия, которого так часто не хватает в современном мире".

Орден Дружбы получили советник президента Ливана Амаль Абу-Зейд, гендиректор театра "Колон" (Аргентина) Мария Виктория Алькарас, почетный консул России на Крите Николаос Даскаландонакис, почетный консул России в городе Сент-Джонс (Канада) Джон Стюарт Дюррант, председатель правления "Славянского культурного центра" Татьяна Кузина (Казахстан), председатель Российско-Колумбийской торговой палаты Оскар Лопес Боланьос, почетный консул РФ в провинциях Себу, Аклан и Бохоль (Филиппины) Арми Лопес Гарсия, председатель Национального движения "Русофилов" в Болгарии Николай Симеонов Малинов, почетный профессор Таллинского университета Рейн Мюллерсон, президент, председатель совета директоров Африканского экспортно-импортного банка (Нигерия) Бенедикт Окечукву Орама, мэр Монпелье (Франция) Филипп Сорель, гендиректор Группы Enel (Италия) Франческо Стараче. Также были вручены медали Пушкина.

"Россия - покровитель региона, - сказал советник президента Ливана. - Мы видим в вас защитника и спасителя от недальновидной политики западных стран, которые стремятся разрушить мультиэтнические общества региона, спонсируя радикальные идеи и поддерживая террористов, препятствуя российской инициативе по возращению сирийцев на родину".

Защита Родины стала главным объединяющим делом для людей разных национальностей, сословий и вероисповеданий

"Нас объединяет ветер перемен, который весь мир видит от России", - заявил Николай Симеонов Малинов. Это идеи традиционных ценностей, многополярного мира и сильного государства, они меняют мир к лучшему, произнес он, и призвал к созданию международного русофильского движения. "Сегодня Россия вновь стала незаменимым полюсом многополярного мира", - заявил Рейн Мюллерсон. "Не существует великой Европы без России", - сказал мэр Монпелье. Президента пригласили в Колумбию и на Крит. И еще - на Филиппины. "Мы вас уважаем, любим и даже идеализируем", - призналась Арми Лопес Гарсия.

Глава государства также принял участие в церемонии возложения венков к памятнику Минину и Пожарскому и вместе с Патриархом Московским и всея Руси Кириллом посетил в Манеже выставку "Память поколений: Великая Отечественная война в изобразительном искусстве".