Работодатели задолжали работникам 2,6 миллиарда рублей

Новости

В Шереметьево аварийно сел Boeing 737, летевший из Германии 17:46
В Совфеде дали Киеву совет по возвращению задержанных в Крыму кораблей 17:20
В Назрани похоронен убитый в Москве глава республиканского центра "Э" 17:03
"Тоттенхэм" оспорит удаление Сона, нанесшего травму игроку "Эвертона" 16:54
В Архангельске началась запись видеокниги "Читаем Абрамова" 16:52
В Ереване произошел пожар рядом с российской авиабазой 16:49
В Нижнем Новгороде жестоко убита беременная женщина 16:28
Вышел новый трейлер "Нового папы" 16:18
Стал известен гонорар Поветкина за бой против Хантера 16:16
Памятник Преподобному Серафиму Саровскому открыт в Тамбовской области 16:16
Создатель сериала по "Ведьмаку" пообещала минимум семь сезонов 16:05
На восстановление сгоревшего в Японии замка за 2 дня собрали 1 млн долларов 16:02
В Петрозаводске День народного единства отметили фестивалем варенья 16:00
Новая "Семейка Аддамс" возглавила российский прокат 15:26
Назван эффективный способ для безопасного снижения кровяного давления 15:21
Василию Лановому вызвали в театр "скорую" 15:09
В Госдуме назвали слова о свержении Зеленского "тревожным звонком" 15:02
Зачем на автомобиль вешают маленькое ведро 15:00
В Шанхае прошел показ документального фильма разрешения 8K 14:42
Видео: проверка автоторможения Aurus Senat 14:30
Студенческий трюк помог врачам освободить язык мальчика из бутылки 14:21
Сергей Аксенов назвал залог процветания Крыма 14:20
Медведев: Альтернативы ВТО нет 14:06
Какие города России комфортны для проживания 14:00
Владимир Путин возложил цветы к памятнику Минину и Пожарскому 13:45
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
Где тарифы ЖКХ в 2020 году вырастут больше и меньше всего
Где тарифы ЖКХ в 2020 году вырастут больше и меньше всего
Видеоинструкция: Как оформить Европротокол через новое приложение
Видеоинструкция: Как оформить Европротокол через новое приложение
Что изменится в жизни россиян в ноябре
Что изменится в жизни россиян в ноябре
04.11.2019 16:36
Рубрика: Экономика

Трудный долг

Работодатели задолжали работникам 2,6 миллиарда рублей
Текст: Марина Гусенко
У инспекций по труду появится больше возможностей взыскивать с нерадивых работодателей долги по зарплате работникам.
Фото: iStock Фото: iStock
Фото: iStock

На этой неделе Госдума рассмотрит во втором чтении поправки правительства в Трудовой кодекс и Закон "Об исполнительном производстве".

Антилидерами по задержкам ­зарплаты являются обрабатывающие производства

Сейчас, когда инспектор по труду выявляет факты невыплаты зарплаты, он выдает работодателю предписание об устранении нарушений и возвращении долгов. Плюс может привлечь его к административной ответственности и наложить штраф. При первичной задержке его штраф не превышает 50 тысяч рублей.

Фото: Валерий Мельников / РИА Новости
Названы вакансии с зарплатой выше 200 тысяч рублей

Поправки расширяют полномочия Роструда. В частности, если зарплата начислена, но не выплачена, инспектор по труду сможет выдать предписание, в котором потребует выплатить зарплату, либо средства с работодателя будут взысканы принудительно. При невыполнении предписания в срок инспектор сможет принять решение о принуждении работодателя к выплате долгов и передать материалы в Федеральную службу судебных приставов. А у них, в свою очередь, появится упрощенная процедура взыскания долгов по зарплате по решениям трудовых инспекций. Взыскивать можно будет только финансовые средства. Но при этом у работодателя сохранится право обжаловать решение инспектора в суде.

Тем временем, по данным Росстата, работодатели задолжали работникам на 1 октября 2,6 миллиарда рублей. Это на 50 миллионов, или 1,9 процента, меньше, чем месяцем раньше. В целом объем просроченной задолженности по зарплате составляет менее одного процента месячного фонда заработной платы. Почти половина долгов (49,9%) образовалась в прошлом, позапрошлом годах и ранее.

41 миллион рублей составили долги ­из-за несвоевременного ­получения денег из бюджетов всех уровней

Среди сфер экономической деятельности антилидерами по задержкам зарплаты являются обрабатывающие производства - работодатели из этой сферы "одолжили" у своих работников 1,3 миллиарда рублей - половину от общей суммы долга. Четверть от этой суммы, 434 миллиона, приходится на строительство, 274­ миллиона - на транспорт, 171 миллион - на сельское хозяйство.

Фото: Администрация Липецкой области
Игорь Артамонов: "Зарплаты бюджетников вырастут в 2020 году"

Примечательно, что в десяти регионах в принципе нет долгов по зарплате. В 31 регионе они снизились за месяц, в 35 - выросли, в трех - образовались.

Из-за несвоевременного получения денег из бюджетов всех уровней долги составили 41 миллион рублей, или 1,6% общего объема просроченной задолженности по заработной плате. В общем объеме задолженности 1,9% приходится на федеральный бюджет, 82,6% - на региональные и 15,5% - на местные бюджеты.

По данным Роструда, за девять месяцев этого года работникам возвращено 10,8 миллиарда рублей вовремя невыплаченной зарплаты. Как напомнили "РГ" в ведомстве, у работников есть право инициировать банкротство работодателей, если последние не платят им зарплату более трех месяцев и задолжали людям более 300 тысяч рублей.

Экономика Работа Законодательная власть Госдума Правительство Росстат
Добавьте RG.RU 
в избранные источники
News

Главное сегодня

В США Трампа обвинили в желании отнять у сирийцев нефть
В Москве может быть побит температурный рекорд
Медведев поздравил россиян с Днем народного единства
На Украине заявили о попытках свержения Зеленского
Старые iPhone превратились в "кирпичи" 3 ноября