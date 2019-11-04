Работодатели задолжали работникам 2,6 миллиарда рублей

У инспекций по труду появится больше возможностей взыскивать с нерадивых работодателей долги по зарплате работникам.

На этой неделе Госдума рассмотрит во втором чтении поправки правительства в Трудовой кодекс и Закон "Об исполнительном производстве".

Антилидерами по задержкам ­зарплаты являются обрабатывающие производства

Сейчас, когда инспектор по труду выявляет факты невыплаты зарплаты, он выдает работодателю предписание об устранении нарушений и возвращении долгов. Плюс может привлечь его к административной ответственности и наложить штраф. При первичной задержке его штраф не превышает 50 тысяч рублей.

Поправки расширяют полномочия Роструда. В частности, если зарплата начислена, но не выплачена, инспектор по труду сможет выдать предписание, в котором потребует выплатить зарплату, либо средства с работодателя будут взысканы принудительно. При невыполнении предписания в срок инспектор сможет принять решение о принуждении работодателя к выплате долгов и передать материалы в Федеральную службу судебных приставов. А у них, в свою очередь, появится упрощенная процедура взыскания долгов по зарплате по решениям трудовых инспекций. Взыскивать можно будет только финансовые средства. Но при этом у работодателя сохранится право обжаловать решение инспектора в суде.

Тем временем, по данным Росстата, работодатели задолжали работникам на 1 октября 2,6 миллиарда рублей. Это на 50 миллионов, или 1,9 процента, меньше, чем месяцем раньше. В целом объем просроченной задолженности по зарплате составляет менее одного процента месячного фонда заработной платы. Почти половина долгов (49,9%) образовалась в прошлом, позапрошлом годах и ранее.

41 миллион рублей составили долги ­из-за несвоевременного ­получения денег из бюджетов всех уровней

Среди сфер экономической деятельности антилидерами по задержкам зарплаты являются обрабатывающие производства - работодатели из этой сферы "одолжили" у своих работников 1,3 миллиарда рублей - половину от общей суммы долга. Четверть от этой суммы, 434 миллиона, приходится на строительство, 274­ миллиона - на транспорт, 171 миллион - на сельское хозяйство.

Примечательно, что в десяти регионах в принципе нет долгов по зарплате. В 31 регионе они снизились за месяц, в 35 - выросли, в трех - образовались.

Из-за несвоевременного получения денег из бюджетов всех уровней долги составили 41 миллион рублей, или 1,6% общего объема просроченной задолженности по заработной плате. В общем объеме задолженности 1,9% приходится на федеральный бюджет, 82,6% - на региональные и 15,5% - на местные бюджеты.

По данным Роструда, за девять месяцев этого года работникам возвращено 10,8 миллиарда рублей вовремя невыплаченной зарплаты. Как напомнили "РГ" в ведомстве, у работников есть право инициировать банкротство работодателей, если последние не платят им зарплату более трех месяцев и задолжали людям более 300 тысяч рублей.