День народного единства (ДНЕ) отмечается с 2005 г. Достаточно прозрачны соображения, которые привели к решению о "реконструкции праздника" (как известно, этот день на государственном уровне отмечался до 1917 г.).

Так исторически совпало, что день Казанской иконы Божией Матери (22 октября по старому стилю - 4 ноября по новому) - ближайший сосед 7 ноября. Как-то В.И., определяя дату Начала Новой Эры ("вчера было рано, завтра будет поздно"), об этом не подумал ...

Вполне понятно желание властей использовать это хронологическое соседство. 7 ноября КПРФ "без налога" продолжала собирать "празднично-историческую ренту" с выходного дня. Но если сдвинуть выходной на пару дней, то в бытовом смысле для миллионов людей ничего не изменится, а ассоциация с коммунистами - уйдет. Такой была простая утилитарная цель. Но сама эта идея в 2005-м появилась совсем не случайно, для нее созрело множество идеологически символических предпосылок.

Что такое "раскол страны"? Когда "один класс", как говорил Вождь Октября, идет войной против другого класса

7 ноября - "праздник РАСКОЛА" Страны и Времени. Большевики 7 ноября порвали непрерывную Историю страны. День Большого Взрыва-Разрыва, день Революции! Такие события торжественно отмечают во Франции, США - там, где государство объявляет себя "наследником Революции" (как известно, в Конституции США даже записано знаменитое "право на Восстание", правда, реализовывать его вряд ли кто посмеет!). Не то - в России. Даже в СССР, особенно позднем, руководство КПСС, по должности славя Революцию, фактически боялось больше всего на свете этого слова и этого дела. 7 ноября с грозным парадом и торжественной "демонстрацией покорности трудящихся" меньше всего походило на "революционный праздник". День Имперской Мощи Сверхдержавы - именно таким стал символический смысл. Диалектика истории "в отдельно взятой стране"...

Ну а 1991-м произошла, как известно, контрреволюция по отношению к 1917 г.. Тем более, какой же смысл для государства, отмечать ПОБЕЖДЕННОЕ, "снятое" 7 ноября?

Но и "свой ДР", мирный "буржуазно-демократический август 1991-го" был не в чести у власти. Ведь1990-е - тоже раскол общества (отсюда и 1993-й!), хотя, конечно, совсем не такой радикальный, как в 17-м году. А главное, для власти вообще ужасно само слово "революция", сама эта идея. "Это" - не празднуют!

Идея была прямо противоположной: заменить День раскола народа и страны Днем единства. Что такое "раскол страны"? Когда "один класс", как говорил Вождь Октября, идет войной против другого класса.

Что такое "единство страны"? Когда народ сплачивается Общенациональной целью, без различия классов. Какая это может быть цель? Восстановление порядка, страны, государства - против иноземных (западных!) захватчиков и внутренней смуты.

7 ноября 1917 г. народ штурмовал Зимний, чтобы расколоть страну, скинуть какую-никакую, но легитимную власть, в интересах одной группы и против других. 4 ноября 1612 г. народ штурмовал Кремль, чтобы сплотить страну, выгнав иноземцев, восстановить легитимную власть (речь не о реальных исторических подробностях, а о вырастающих из них, или мимо них, Символах и Мифах, которые только и важны в политике и пропаганде).

В 2005 г., вводя ДНЕ, подчеркивали "окончание смутных 90-х", возвращение в "свою колею": восстановление государства, с его стабильностью (и стабильной мощью).

Праздник Народного единства мог обозначать и попытку - через голову бывшей Революции - "сшить Россию". Связать "веков разорванную нить" - восстановить непрерывную Историческую традицию.

Наконец, в 1612-м действовало народное ополчение - чем не прообраз того самого гражданского общества? Но не прозападного, а патриотически-гражданского, сознательно сплачивающегося против внутренней смуты и внешнего давления на Россию?

Такими, как мне кажется, были символически-идеологические ассоциации, связанные с Днем народного единства у его устроителей.

Свою практическую задачу ДНЕ успешно выполнил. Когда 7 ноября потеряло "пищевое подкрепление" в виде выходного дня, "условный политический рефлекс", вырабатывавшийся 70 лет, быстро угас. Игра на понижение 7 ноября - удалась. Игра на повышение 4 ноября большого успеха не принесла. Все, конечно, рады выходному дню, но глубоких чувств он не вызывает, события 1612-го мало кого "цепляют", кроме историков.

А вот патриотично-консервативная идеология для нашего общества вполне органична, не "выдумана", а скорее "подслушана". Но ее точка опоры, понятно, - 9 Мая, подлинный ДНЕ. Вот тут все смыслы легко собираются в пазл - Общая цель государства и народа, "одна Победа". Тут любые "разрывы" сшиваются.

Что такое "единство страны"? Когда народ сплачивается общенациональной целью, без различия классов

Вторым, хотя и несравнимо более скромным ДНЕ, стал Крым наш. Пафос остыл, но для многих он все-таки есть.

Но если торжественных ДНЕ в году два, то дней-то - 365. Каковы скрепы общественного сознания "по будням"? У общества есть фобия насильственных революций, "бессмысленных и беспощадных" (главное, что все выучили у Пушкина). Есть безусловное уважение легитимности власти, поэтому политические протесты идут мирно. Но при этом растет запрос на перемены, причем серьезные перемены. А вот понятие "единства" - далеко от парадного марша.

Подавляющее большинство едино в признании легитимности идейного разномыслия. Единство в смысле "идеологического монолита" - единодушно отторгается. Зато безусловно констатируется и различие по многим важнейшим вопросам между государством и обществом. Вот такое "сложно-сочиненное" национальное единство в современном обществе.