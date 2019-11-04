Разгадки многих тайн российско-сербской истории находятся в Герцеговине

В Республике Сербской (РС) Боснии и Герцеговины (БиГ) с особым теплом и любовью воспринимают все, что, так или иначе, связано с Россией и русским народом. При этом заслуги знаменитых уроженцев Герцеговины в развитии российской культуры и истории сложно переоценить. В качестве примера можно лишь указать тот факт, что граф Савва Лукич Рагузинский-Владиславич привез в подарок Петру Великому прадеда великого поэта Александра Пушкина, одного из основоположников современного русского языка.

Корреспондент "Российской газеты" решил убедиться в этом, посетив знаменитые города - Гацко, Билеча, Требине, исторически относящиеся к области Герцеговина, название которой означает "Земля герцога" и произошло в честь Стефана Вукшича Косачи, носившего этот титул и объединившего отдельные балканские территории под своим управлением.

Гацко

О славных уроженцах этого города рассказал декан философского факультета Университета в Восточном Сараево, профессор Драга Мастилович, сделавший акцент на том, что русские и сербы - это в сущности один народ, который был разъединен с течением времени, однако сохранял традиционные культурные и духовные связи.

"Многие сербы - уроженцы территорий нынешней Боснии и Герцеговины, в частности, Республики Сербской оставили значительный след в российской истории. Прежде всего, я бы вспомнил графа Савву Лукича Рагузинского-Владиславича (16 января 1669 - 17 июня 1738 года), происхождением из села Ясеник около города Гацко, дипломата, ближайшего сподвижника Петра Великого и Екатерины I, человека, поспособствовавшего превращению России в одну из ведущих держав мира. Серб много сделал для развития экономики России, организации специального образования молодого дворянства, строительства морского флота, - отметил декан. - Он внес вклад в укрепление торговых и дипломатических связей России с Европой, в налаживание отношений со славянскими народами Балкан. В 1725 году граф был назначен полномочным послом в Китае для урегулирования торговых и пограничных отношений, в чем немало преуспел, а заключенные им соглашения актуальны и сейчас".

Профессор напоминает и о том, что именно посол Рагузинский привез в Москву молодого эфиопа Ибрагима Ганнибала, приобретенного им на невольничьем рынке в Стамбуле. Этот африканец затем был подарен Петру I, ставшему крестным отцом иноземца, который проявил отличные способности и дослужился до поста главного военного инженера русской армии, а в 1759 году получил звание генерал-аншефа. Речь идет о прадеде Александра Пушкина. Великий поэт посвятил ему неоконченный роман "Арап Петра Великого". "Таким образом, резюмируя, можно сказать, что серб Савва Владиславич своими действиями внес неоценимый вклад в развитие культуры и искусства России, так как без него не появился бы в России тот самый Пушкин - основоположник современного русского языка", - констатировал он.

Драга Мастилович упомянул и знатный герцеговинский род - Милорадовичи-Храбреновичи, ведущий свое происхождение от графов Охмукевичей и сыгравший столь значительную роль в истории России. Так, его яркий представитель - Михаил Андреевич Милорадович - герой Отечественной войны 1812 года, которого называли щитом армии, "воином-рыцарем, всегда близким к неприятелю". Наибольшую известность серб приобрел как один из самых опытных и умелых авангардных начальников русской армии, не случайно о нем был наслышан и сам Наполеон. Подвиги его составляют лучшие и самые яркие страницы военных летописей России. Особый период его жизни - назначение на должность генерал-губернатора Санкт-Петербурга в 1818 году.

Билеча

На местном городском кладбище захоронены русские казаки, прибывшие на Балканы в составе Второго Донского кадетского корпуса (с 1920 по 1935 годы). Кроме того, российский архитектор Илья Мишанин в Билече возводит монумент под названием "Братство", символизирующий крепость русско-сербской дружбы.

Милана Бабич, профессор сербского языка и координатор акции "Бессмертный полк" в Республике Сербской, в качестве аргумента, подтверждающего неразрывность связей между Россией и РС, привела бережное отношение сербов к могилам казаков на кладбище города Билеча, в том числе - генерала Николая Кучерова, а также российского добровольца Сергея Мелешко, сложившего голову за сербских братьев уже в ходе югоконфликта в 1992 году. "Белогвардейцы оставили огромный след в истории Югославии, привнеся духовность и русскую культуру на данные просторы. Этот аспект совместной истории требует особого изучения и, несомненно, поддержки из Москвы", - считает профессор.

Требине

Располагается на юге Республики Сербской на границе трех государств - Боснии и Герцеговины, Черногории и Хорватии. История города восходит к античности. Само название Требине, возможно, происходит от славянского термина тербыни - "очищенная земля, раскорчеванное место". Здесь тесно переплетаются три религии, о чем свидетельствуют православные Соборная церковь Святого Преображения Господня и монастырь Херцеговачка Грачаница, католический собор Рождества Богородицы и мечеть Осман-паши.

Король Югославии Александр I Карагеоргиевич так говорил об этом славном городе: "В Требине рождались герои, мученики и поэты - три самые чистые капли крови человеческой. Этот исторический город испокон веков - малая, но гордая застава Отечества, достойный хранитель веры в наш идеал и нашу миссию".

Знаменитым уроженцем и народным героем Требине считается поэт, писатель и дипломат Йован Дучич (1871 - 1943), останки которого покоятся здесь же в монастыре Херцеговачка Грачаница. Вот лишь одна из цитат этого поистине выдающегося деятеля: "Восточные православные народы считали Россию будущей спасительницей, наделенной миссией, равной миссией Христа, призванной освободить порабощенные народы и вернуть свет тем, кто во мраке ожидал Спасителя в образе русского царя".

Неизгладимое впечатление Требине произвело и на Монику Беллуччи, которая находилась здесь на съемках фильма сербского режиссера Эмира Кустурицы "По млечному пути". При этом всемирно известный мастер настоятельно рекомендует россиянам: "Путешествуйте там, где вас любят - в Республике Сербской".

Следует отметить, что 8 мая в городе Требине второй год подряд ветераны Второй мировой войны и их потомки приняли участие в акции "Бессмертный полк".

Между тем и двенадцатый чемпион мира по шахматам россиянин Анатолий Карпов посетил в августе Требине, где провел сеанс одновременной игры на десяти досках с местными шахматистами и анонсировал организацию здесь турниров мирового уровня.

Напомним, что Всероссийский центр изучения общественного мнения (ВЦИОМ) опубликовал данные исследования о том, что россияне знают о Республике Сербской (РС) и рассматривают ли ее как туристическое направление. Примечательно, что, согласно полученным результатам, о правильном местоположении Республики Сербской на территории Боснии и Герцеговины знает каждый десятый россиянин (11 процентов). В целом же более половины респондентов признаются, что либо не знают точного расположения РС, либо впервые слышат о такой республике. Абсолютное большинство наших сограждан никогда не задумывались о том, чтобы провести отпуск в Республике Сербской (95 процентов). А среди тех, кто все же думал об этом, чаще встречались жители Москвы и Санкт-Петербурга. При этом 35 процентов россиян хотели бы провести отпуск в РС при наличии возможности.

При этом директор ВЦИОМ Валерий Федоров обращает внимание на тот факт, что в российском массовом сознании давно и твердо сформировалась установка "сербы - это братья", подтверждением чего может служить поток добровольцев из РФ, приехавших сюда принять участие в югоконфликте на стороне сербов в 90-е годы прошлого столетия. "Конечно, сербы для нас - братья, - подчеркивает Валерий Федоров. - Мы проводили исследование о том, как россияне относятся к сербам на фоне других. Выяснилось, что они - одни из самых близких нам наций. Сейчас эта установка скорее в спящем состоянии, потому что, повторюсь, она активизируется в кризисные времена, когда есть яркая угроза Сербии".