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04.11.2019 15:07
Рубрика: В мире

Разведка Южной Кореи сообщила о планах Ким Чен Ына встретиться с Трампом

Текст: Олег Кирьянов (Сеул)
Лидер Северной Кореи Ким Чен Ын намерен в декабре этого года провести еще один саммит с президентом США Дональдом Трампом, а потому уже в ноябре будут возобновлены переговоры на рабочем уровне, в том числе с целью подготовки встречи на высшем уровне. Об этих и других подробностях политики Пхеньяна в ходе закрытого брифинга для депутатов южнокорейского парламента сообщил глава Национальной разведывательной службы Республики Корея (НРС РК) Со Хун.
Фото: РИА Новости Фото: РИА Новости
Фото: РИА Новости

Журналистам некоторые детали разговора с директором НРС РК сегодня передали члены Комитета Национального собрания (парламента) РК депутаты Ким Мин Ги и Ли Ын Чжэ, которые представляют, соответственно, правящую Демократическую партию "Тобуро" и главную оппозиционную Партию Свободной Кореи.

Главной новостью стали, конечно же, планы Ким Чен Ына встретиться с Дональдом Трампом до конца года. "По сведениям НРС, Ким Чен Ын поставил цель провести еще один саммит с Трампом в декабре. В этой связи ожидается, что уже в середине ноября или самое позднее в начале декабря КНДР и США на рабочем уровне проведут переговоры, где согласуют основные темы и повестку саммита", - рассказали депутаты, цитируя директора НРС.

Фото: EPA-EFE/BARBARA WALTON
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Напомним, что до сих пор Ким Чен Ын и Дональд Трамп встречались дважды - в июне прошлого и феврале нынешнего года. Несколько недель назад в Стокгольме прошли переговоры США и КНДР на рабочем уровне, но они завершились безрезультатно. После этого КНДР открыто выдвинула ультиматум США - до конца 2019 г. изменить свой подход и согласиться на приемлемые для северокорейцев условия дипломатической сделки. С учетом планов Кима пообщаться с Трампом в декабре КНДР, по мнению южнокорейской разведки, и озвучила такие временные ограничения. Впрочем, директор НРС Со Хун подчеркнул, что "это всего лишь планы Ким Чен Ына", дав понять, что все может и поменяться.

Главный разведчик Юга рассказал и о других планах дипломатической деятельности Ким Чен Ына. "Высока вероятность, что накануне встречи с Трампом Ким Чен Ын вновь с визитом посетит Китай, как это было накануне американо-северокорейских саммитов  в Ханое и Сингапуре", - процитировали депутаты директора НРС.

Среди других новостей - замена посла КНДР в Чехии Ким Пхён Иля. Этот дипломат интересен тем, что является младшим братом покойного лидера КНДР Ким Чен Ира, который был отцом нынешнего правителя Страны чучхе Ким Чен Ына. По мнению многих политологов, Ким Чен Ир видел в брате потенциальную угрозу своему правлению и ещё в 1988 году добился его отправки в "почетную ссылку" - на должность посла КНДР в Венгрии. С того времени и до сих пор, то есть более 30 лет. Ким Пхён Иль постоянно находился за рубежом и не приезжал на родину, меняя лишь страны пребывания в качестве посла КНДР. Он был послом КНДР в Венгрии, Болгарии, Финляндии, Польше и, наконец, Чехии. "По сведениям НРС, в ближайшее время Ким Пхён Иль завершит работу за границей и вернется в Северную Корею", - пояснили депутаты журналистам.

Фото: REUTERS/KCNA
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Разведка также поделилась и некоторой информацией, которая связана с оценками уровня развития ракетной и ядерной программ Северной Кореи. Признано, что КНДР может производить запуски межконтинентальных баллистических ракет (МБР) с мобильных установок, что говорит о высоком уровне развития ракетных технологий КНДР. Кроме того, Северная Корея завершает строительство новой крупной подводной лодки, с которой рано или поздно произведет тестовые запуски баллистических ракет. Как только это произойдет, у КНДР появится подлодка с баллистическими ракетами как минимум среднего радиуса действия, способными нести ядерные боеголовки. Это существенно повысит возможности КНДР по нанесению внезапных ударов в том числе по США.

Еще одна новость, связанная с ракетно-ядерным арсеналом КНДР, - состояние ядерного полигона в местечке Пхунгери, который Северная Корея демонстративно взорвала в присутствии иностранных журналистов. Как выяснилось, полигон сильно пострадал не только от взрыва, но и от тайфунов, которые прошлись по Корейскому полуострову в августе-сентябре. По данным НРС, в районе входа в шахту, где ранее производились подземные ядерные испытания, до сих пор лежит большое количество различного мусора и обломков. Стихия сильно ударила по тому району, разрушив в окрестностях дороги и мосты.

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