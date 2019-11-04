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04.11.2019 / 16:40

"Аптекарский огород" устроит Новый год в тропиках

Фото: Константин Завражин/РГ
Фото: Константин Завражин/РГ

До Нового года вроде бы еще достаточно времени, а представления уже анонсируются. С 21 декабря 2019 по 6 января  в тропиках Ботанического сада МГУ "Аптекарский огород" пройдут самые экологические и экзотические новогодние елки в Москве "Новогодний переполох в оранжерее Деда Мороза" - более 30 интерактивных представлений среди пальм и орхидей совместно с театром "Кураж", сообщает пресс-служба ботсада.

Фото: Sibuya Game Reserve / Facebook
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Краткий сценарий представил директор Ботсада Алексей Ретеюм.  Добрый новогодний волшебник и Снегурочка познакомят детей с очаровательными и добрыми цветами. Но вот незадача… Дед Мороз забыл волшебные слова, делающие все растения на свете живыми. И, пока он вместе со Снегурочкой ищет их в снежной библиотеке, злая гусеница превращает цветы в отвратительные и капризные существа. Только при помощи юных гостей оранжереи можно снять колдовство гусеницы и увидеть настоящий цветочный вальс.

Детям предстоит активно помогать Деду Морозу и Снегурочке, а потом вместе зажечь новогоднюю елочку да ещё и получить подарок из рук самого главного зимнего волшебника. Зрители смогут также посетить крупнейший в России фестиваль орхидей, хищных растений и растений пустынь "Тропическая зима".

Место проведения - Субтропическая оранжерея XVIII века.

Стоимость билетов - от 1200 руб.

Справки по телефону +7 (903) 019-30-04

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