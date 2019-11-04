Осень в столице в этом году непредсказуемая. То стоит такая теплынь, что, перепутав сезоны, не только расцвели на городских газонах одуванчики и ромашки, но и ольха выпустила почки и первые листья. Что же их ждет весной? Об этом рассказал "РГ" главный садовник Ботанического сада МГУ "Аптекарский огород" Антон Дубенюк.

По его словам, в "Аптекарском огороде" на Вересковой горке зацвел в октябре даже рододендрон даурский красивыми розовыми цветами, или, как его называют в народе, багульник сибирский. Обычно он цветет в начале марта. Зацвела также весенняя печеночница, украсившая своими своеобразными листьями клумбы сада. Второй "урожай" цветов дали кусты жимолости и форзиции.

- Растения, которые сейчас цветут не по сезону, будущей весной могут совсем не зацвести, или завязей у них появится мало, - рассказал Антон Дубенюк. - И в любом случае все эти растения обязательно переболеют, ведь они не адаптировались к морозу. Единственное, чем можно им помочь, это дополнительно промульчировать почву, чтобы она дольше не промерзала. Впрочем, природа скорее всего справится с аномалией, ведь подобные сбои в погоде в нашем климате случаются нередко.

Путают сезоны самосевные растения. Как сообщили в комплексе городского хозяйства столицы, на городских клумбах и цветниках, подготовленных к зиме, ничего аномального не наблюдается. Не проросли посаженные луковицы тюльпанов. На пощади 217 тысяч квадратных метров их высажено более 13 миллионов.

Нормально переносят необычную осень и животные в столичном зоопарке. Уснули, как положено в предзимье, сурки, гималайские медведи, летучие мыши, скоро начнут укладываться бурые медведи. Согласно расписанию улетают в теплые края птицы. "Птицы ориентируются по световому дню, а не по морозам, - пояснил начальник отдела экологического просвещения и учета животных ГПБУ "Мосприрода" Николай Кудрявцев. - В начале августа световой день становится короче, это для них сигнал - пора улетать".

Растения, перепутавшие сезоны, будущей весной могут совсем не зацвести. Или завязей у них появится очень мало

В сентябре улетели кукушки, в октябре - дикие гуси. Последними из перелетных птиц покинут столичный регион дрозды, кряквы и скворцы, которые должны улететь до середины ноября. Примерно в это же время на столичных кормушках на территории лесопарков появятся зимние обитатели, самые заметные среди которых красногрудые снегири и чечетки - маленькие птички с красным пятном на голове. С 1 ноября зоопарк перешел на зимнее время. Теперь посетить зоопарк можно будет с 09:00 до 17:00. Сокращение времени работы на час связано с убыванием светового дня. Такой режим продлится до 28 февраля будущего года.

В этот период открыты будут как уличные вольеры с животными, которые не боятся холодов (белые медведи, северные морские котики), так и павильоны, куда на время холодов переехали жираф Самсон, тапир Сью, зебра Греви, черные антилопы, сурикаты, капибары, тапир, карликовый бегемот и другие.

Кстати

Сегодня в Москве ожидается рекордное потепление. Синоптики обещают температуру воздуха +11...+12 градусов. Об этом сообщает Гидрометцентр России.

Прежний максимум для 5 ноября в столице был зафиксирован в 1922 и 2013 годах, когда температура поднялась до + 10,3 градуса. Если прогноз оправдается, рекорд будет побит.