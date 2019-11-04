Два года назад в старейшей в России детской больнице появился новый корпус, в котором врачи уже спасли и вылечили более 120 тысяч детей. Это половина от всех пациентов больницы. На счету хирургов более 48 тысяч сложнейших операций. Палаты в Морозовской долго не пустуют, сюда едут со всей страны. Достойная репутация, "умные" технологии и комфортные условия вселяют в их родителей надежду.

"Открытие нового корпуса можно сравнить только с открытием отделений специализированной помощи в 60-е годы - детской эндокринологии, онкологии, гематологии, офтальмологии, - рассказывает Елена Петряйкина, главврач больницы. - Сейчас же Морозовская - самая многопрофильная больница в стране, которая имеет возможность оказать любую помощь пациентам до 18 лет. Благодаря открытию нового корпуса она стала одной из самых крупных в мире".

Журналистам показали отделение экстренной кардиохирургии, где за два года врачи пролечили более 3 тысяч детей и провели порядка 800 операций. Кардиохирурги здесь делают как малоинвазивные операции, так и операции на открытом сердце, признавая, что исправляют ошибки природы. Малышам с врожденным пороком сердца делают операцию в первые дни и недели жизни, как, например, случилось у Насти Кочетковой. Девочка в 11 месяцев перенесла три операции. "О врожденном пороке сердца мы узнали сразу после рождения, что и говорить, это было неожиданностью для семьи, - вспоминает мама Насти Елена Кочеткова. - Мы рады, что попали в надежные руки врачей Морозовской. Первую операцию они сделали на третьей неделе жизни дочери, но поскольку улучшений не последовало, назначили вторую - в полтора месяца. Сейчас позади уже три операции. Настю выписали из реанимации всего пару дней назад". Прогноз врачей - ребенок скоро поправится.

Врачам под силу прямо внутри сердца ребенка конструировать новый клапан

В отделении легко находят даже скрытую патологию сердца. В кабинете неинвазивной диагностики патологий сердечно-сосудистой системы - дорожка для самых маленьких как в тренажерном зале, а для ребят постарше - велосипед. Стресс-тест позволяет выявить скрытую патологию. Обычно на ЭКГ в больнице нас укладывают на кушетку и проверяют работу сердца в состоянии покоя, а мы даем нагрузку, рассчитанную по возрасту. Тут используют 3D визуализацию, которая показывает дефект и помогает врачам в ходе операции. "К нам часто поступают дети из регионов с неясными диагнозами, новые технологии помогают нам поставить диагноз", - говорит завотделением Олег Топилин. В Морозовской работает единственная в городе круглосуточная служба эндоскопического обследования. На днях сюда поступил Женя. Мальчику чуть меньше двух лет. Почти четыре месяца у него в пищеводе была батарейка. Ребенка направили из региона, где не могли ее достать. "Подобные операции приходится делать ежедневно. Чаще всего дети глотают деньги", - добавил Топилин.