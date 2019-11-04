Крупный пожар потушен в плавучей гостинице Ивановской области

Пожар в плавучей гостинице в Кинешме (Ивановская область) потушен. Открытое горение было ликвидировано в 01.20 мск, сообщили в пресс-службе МЧС России, отметив, что жертв и пострадавших нет.

Гостиница "Мирная пристань" на Волге загорелась сегодня ночью. Огонь охватил 450 квадратных метров. Гости комплекса были оперативно эвакуированы после сообщения о задымлении, пишет "Интерфакс".

По неподтвержденной пока информации, возгорание могло возникнуть в одной из бань или в сауне гостиничного комплекса.