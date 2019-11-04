Московский зоопарк открыл зимние экотуры
Территория Центра - 200 га. Там вы окажетесь в окружении холмистых лесов и широких лугов. Сможете полюбоваться на редчайшие виды. Подышать чистейшим воздухом. Это - настоящее мини-путешествие.
Опытные экскурсоводы проведут вас по самым интересным местам Центра. Там есть на что посмотреть. Кианги, гуанако, сычуаньские такины, жирафы и джейраны, белые и бурые медведи, амурские тигры и дальневосточные леопарды, росомахи и манулы, белоплечие орланы и стерхи.
Также в Центре есть уникальная коллекция рептилий. Некоторых из змей и ящериц можно будет даже погладить.
Вы заглянете в разлетник-авиарий, где молодые птицы отрабатывают мастерство полета. Побываете на конюшнях, где полюбуетесь на наших гигантов - владимирских тяжеловозов.
Если у вас есть какие-либо вопросы, звоните нам по телефону: +7(903)627-90-72, и мы с удовольствием предоставим всю необходимую информацию.