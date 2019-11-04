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Рубрика: Культура
Проект: В регионах

Китайская грамота

В "Сокольниках" москвичам показали самые искусные образцы современной каллиграфии со всей Поднебесной
Текст: Алена Баталова
Российская газета - Спецвыпуск № 248(8006)
В Москве на площадке Музейно-просветительского центра "Сокольники" с успехом прошла выставка "Великая китайская каллиграфия и живопись".

Приурочена она была к важной дате - 70-летию установления дипломатических отношений между Российской Федерацией и Китайской Народной Республикой.

- На выставке была представлена современная каллиграфия Китая - более 450 работ из всех провинций Китайской Народной Республики. Ключевая особенность выставки в том, что никогда и никто не делал такой экспозиции за рубежом. В Китае, разумеется, проводятся всекитайские конкурсы, но собрать все это в другой стране - это действительно уникально, - рассказал директор Современного музея каллиграфии, директор проекта "Международная выставка каллиграфии" Алексей Шабуров.

Фото: iStock
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Иероглифическая китайская письменность - это не только способ передать информацию от одного человека другому, она является настоящим искусством. На выставке представили образцы письма редких национальных языков представителей всех провинций страны: манчжуров, монголов, уйгуров, тибетцев, народов дай и наси (письмо "дай" и "дунба").

Посетители также смогли увидеть работы мастеров каждого из пяти основных стилей китайской каллиграфии. Это и древний чжуаньшу, и эффектный лишу, который можно узнать по характерным расширениям окончаний диагональных и горизонтальных штрихов. И "бегущий" синшу, и "травяной" стиль цаошу, и самый популярный и четкий стиль кайшу - с него, как правило, начинается обучение искусству китайской каллиграфии. Кстати, посетителям дали возможность попробовать себя в древнем искусстве на мастер-классах. Гости лекций и презентаций узнали об истории каллиграфии, о ее влиянии на изобразительное искусство и об особенностях разных стилей.

Программу дополнили традиционная чайная церемония и музыкальные выступления, - например, игра на китайской цитре гуцинь с шелковыми струнами.

Мероприятие приурочено к знаменательной дате - 70-летию установления дипломатических отношений между РФ и КНР

"Быть добродетельным с друзьями и уважать учителя", "Родниковая волна полна четырех цветов, а летние облака полны горных вершин" - стены центра "Сокольники" украсили мудрые изречения и строки стихотворений, причем не только китайских поэтов. Известный художник и каллиграф Лян Цзиюн, например, записал с помощью иероглифов строки стихотворения Пушкина "Цветок". Особое внимание зрителей привлекли экспонировавшиеся в одном ряду с произведениями китайских каллиграфов и живописцев изящные изображения животных - работы российской художницы Ольги Сумароковой, учившейся каллиграфии и традиционной живописи у китайских мастеров.

Фото: предоставлено Медиакорпорацией Китая
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Организовали выставку Современный музей каллиграфии, Национальный союз каллиграфов России и музейно-просветительский центр "Сокольники" в партнерстве с Минкультом РФ, МИД РФ, комитетами Госдумы по науке и по образованию и культуре, комитетами Совета Федерации Федерального Собрания РФ по международным делам, посольством КНР в РФ, Китайским культурным центром в Москве, каллиграфической ассоциацией "Жесткие перья" и Институтом современной каллиграфии имени Чжан Хая.

- Уверен, что успешное проведение выставки придаст новый импульс развитию сотрудничества между нашими странами в гуманитарной сфере, - сказал на открытии выставки председатель каллиграфической ассоциации "Жесткие перья" Чжан Хуацин. С художником согласен посетивший выставку посол Китайской Народной Республики в России Чжан Ханьхуэй. Он отметил, что знакомство российских зрителей с уникальным искусством китайской каллиграфии, признанной ЮНЕСКО нематериальным мировым наследием, способствует укреплению культурных связей России и Китая.

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