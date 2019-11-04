Россия готовится к встрече с первой экспедицией "Совпадение", посвященной донорству костного мозга. Ее на деньги президентского гранта и пожертвования жителей страны организовал Русфонд. Журналисты, добровольцы, уже поделившиеся своей тканью ради спасения больных, медики, благотворители проедут по городам и селам, чтобы набрать армию доноров. "Если мы расширим регистр в ближайшие годы до 500 тысяч добровольцев, то в десятки раз повысим шансы людей, ожидающих трансплантации", - рассказал в интервью "РГ" основатель и руководитель Русфонда, журналист Лев Амбиндер.

Лев Сергеевич! Facebook, телевидение - в роликах о малышах, которым требуется пересадка. Фонд собирает миллиардные пожертвования. Я этим восхищаюсь. Но не понимаю: почему нужно собирать деньги? У нас государство не может помочь детям? В Америке, Европе тоже деньги собирают?

Лев Амбиндер: Денег на здравоохранение во всем мире не хватает. Медицина развивается быстро, госбюджеты не поспевают. Лейкозы и ряд редких болезней можно победить с помощью трансплантации. Минздрав оплачивает пересадку - выделяет по 3,5 млн рублей. Но она обходится раза в полтора-два дороже. Процедура оплачена. А поиск донора? Заготовка материала? Трансплантат часто приходится покупать за границей. Международный регистр насчитывает 35 млн доноров, в отечественном пока всего 117 тыс. доноров. А в Германии - более 8,8 миллиона! Там развитием донорства костного мозга занимаются НКО. Ведут регистры, рекрутируют добровольцев. В России до сих пор таких НКО-предприятий не было. Русфонд создает их вместе с госучреждениями. Появились Приволжский регистр с центром в Казани, Южный, Сибирский и Башкирский.

Родители могут сдать костный мозг для своего ребенка?

Лев Амбиндер: В этом случае шансы на совпадение 50 процентов. Автор бюллетеня для доноров "Кровь5" Снежана Каратаева - мама ребенка-ангела, так она себя называет. Ее несчастье объединило сначала жителей села Ермаковского в Красноярском крае, а потом и многих других россиян. Ее дочка Дана вдруг стала простужаться. Врачи ничего не заподозрили. Потом у Даны стали отниматься ноги... Только в краевом центре поставили диагноз: лейкоз. Снежана стала донором для дочери. Произошло страшное: началась реакция "трансплантат против хозяйки"...

Россияне перечисляют деньги на спасение детей. Кровь сдают тоже охотно. А почему с донорами костного мозга другая ситуация?

Лев Амбиндер: Наверное, потому что люди мало знают об этом виде донорства. У нас не сложилась система его пропаганды. Знаний не хватает, а заблуждений - с избытком. Ну вот вы костный мозг бы сдали?

Если что-то, не дай бог, случится в семье - сдам. А так... Нет, вы не подумайте, что мне страшно... Но что такое вообще костный мозг? Его сдают под наркозом? Где его сдают? Если я стану потенциальным донором, мой генотип совпадет с генотипом больного, то как будут забирать трансплантат? Откуда?

Лев Амбиндер: Прежде чем забирать, вас спросят о согласии - вы на этом этапе вправе отказаться. Но вот согласие получено, и тогда вы пройдете полное обследование. Забор клеток врачи сделают безопасным. Костный мозг забирают двумя способами, выбор за вами. Первый способ: под общим наркозом врачи прокалывают тазовую кость и берут небольшую часть костного мозга. Вы проведете в стационаре около двух дней. Ваш костный мозг полностью восстановится за две - четыре недели. Второй способ: костный мозг сепарируют из венозной крови. Предварительно дадут препарат, "выгоняющий" клетки в кровь. Кровь из вены на одной руке пройдет через прибор, сепарирующий клетки, и вернется в вену на другой руке. Процедура займет 4-6 часов. Все это время вы проведете в кресле с книгой или с любимыми фильмами. Русфонд полностью оплатит всю процедуру, в том числе и ваш проезд и проживание в городе, где находится пункт забора.

Вы рассчитываете, что ваша экспедиция найдет доноров? В какие города поедете? Как будете искать?

Лев Амбиндер: Первая экспедиция "Совпадение" отправляется 18 ноября по Центральной России: Ярославль, Воронеж, Липецк, Обоянь. Посетим и малые города, будут встречи в учебных заведениях и трудовых коллективах предприятий и учреждений, будут лекции и обсуждения с врачами - коллеги уже назвали эти встречи костномозговыми штурмами. Экспедиция везет наши документальные фильмы о донорстве. Рассчитываем на участие в акциях местных активистов, к которым прислушивается народ. Надеемся, что экспедиции помогут тысячам россиян принять решение стать донорами, почувствовать себя вот так кровно причастными к жизни своего народа.