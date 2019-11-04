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04.11.2019 16:16
Рубрика: Культура
Проект: В регионах

Памятник Преподобному Серафиму Саровскому открыт в Тамбовской области

Текст: Владимир Емельяненко

В городе Мичуринск Тамбовской области на пересечении улиц Тамбовская и Интернациональная встал памятник Преподобному Серафиму Саровскому. Образ православного святого стал частью пейзажа Мичуринска.

Фото: Константин Завражин/РГ
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- Символично, что памятник одному из самых почитаемых святых России - преподобному Серафиму Саровскому, мы открыли в День народного единства, - сказал на открытии монумента советник Российского военно-исторического общества (РВИО) Ростислав Мединский. - Ведь День народного единства духовно неразрывно связан с праздником Казанской иконы Божией Матери, тоже отмечаемый 4 ноября. А подвижнический путь преподобного Серафима - неразрывно связан с Тамбовским краем. Ведь как в 17 лет он оказался в Саровской обители Тамбовской губернии, так жил и трудился там до конца своей земной жизни.

Все выступавшие на открытии памятника Преподобному Серафиму Саровскому - политики, горожане, иерархи РПЦ - говорили о том, что событие в Мичуринске 4 ноября 2019 года - значимое событие для всей России. Ведь духовное наследие Серафима Саровского - это багаж и ценность для сохранения единства российского народа.

Досье "РГ"

Серафи́м Саро́вский (в миру Про́хор Иси́дорович Мошни́н), 1754- 1833 годы (78 лет). Иеромонах Саровского монастыря, основатель и покровитель Дивеевской женской обители. 1 августа 1903 года Серафим Саровский причислен к лику святых. Великий подвижник Русской православной церкви и один из наиболее почитаемых монахов в ее истории.

Культура Арт Филиалы РГ Центральная Россия ЦФО Тамбовская область
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