Памятник Преподобному Серафиму Саровскому открыт в Тамбовской области

В городе Мичуринск Тамбовской области на пересечении улиц Тамбовская и Интернациональная встал памятник Преподобному Серафиму Саровскому. Образ православного святого стал частью пейзажа Мичуринска.

- Символично, что памятник одному из самых почитаемых святых России - преподобному Серафиму Саровскому, мы открыли в День народного единства, - сказал на открытии монумента советник Российского военно-исторического общества (РВИО) Ростислав Мединский. - Ведь День народного единства духовно неразрывно связан с праздником Казанской иконы Божией Матери, тоже отмечаемый 4 ноября. А подвижнический путь преподобного Серафима - неразрывно связан с Тамбовским краем. Ведь как в 17 лет он оказался в Саровской обители Тамбовской губернии, так жил и трудился там до конца своей земной жизни.

Все выступавшие на открытии памятника Преподобному Серафиму Саровскому - политики, горожане, иерархи РПЦ - говорили о том, что событие в Мичуринске 4 ноября 2019 года - значимое событие для всей России. Ведь духовное наследие Серафима Саровского - это багаж и ценность для сохранения единства российского народа.

Досье "РГ"

Серафи́м Саро́вский (в миру Про́хор Иси́дорович Мошни́н), 1754- 1833 годы (78 лет). Иеромонах Саровского монастыря, основатель и покровитель Дивеевской женской обители. 1 августа 1903 года Серафим Саровский причислен к лику святых. Великий подвижник Русской православной церкви и один из наиболее почитаемых монахов в ее истории.