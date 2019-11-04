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04.11.2019 11:45
Рубрика: Власть
Проект: В регионах

Путин высоко оценил экспонаты выставки "Память поколений"

Текст: Кира Латухина

Президент направил приветствие участникам и гостям выставки "Память поколений: Великая Отечественная война в изобразительном искусстве". Экспозиция открылась сегодня, в День народного единства, в Манеже в рамках Выставки-форума "Православная Русь - к Дню народного единства". Текст телеграммы опубликован на сайте Кремля.

Творческий проект приурочен к 75-летнему юбилею Великой Победы, который будет отмечаться в 2020 году, объявленном в России Годом памяти и славы. Полотна, скульптуры, кинокадры и фотографии, представленные на выставке, имеют огромную художественную, культурную, историческую ценность, подчеркнул Владимир Путин. "Служат сбережению памяти о беспримерном мужестве и стойкости наших отцов и дедов, патриотическому воспитанию молодежи", - заметил он.

Фото: РИА Новости
В Манеже покажут лучшие полотна о Великой Отечественной войне

"Впервые в одной экспозиции удалось собрать столь впечатляющее количество талантливых произведений, созданных как свидетелями и участниками тех героических событий, так и представителями послевоенных поколений", - заявил президент. Подвиг народа в годы Великой Отечественной войны всегда будет неисчерпаемым источником творческих тем и для признанных мастеров, и для тех, кто начинает путь в искусстве, добавил он.

Глава государства особо отметил "большую, кропотливую, высокопрофессиональную работу, проделанную инициаторами и организаторами выставки - Патриаршим Советом по культуре и специалистами Государственной Третьяковской галереи".

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