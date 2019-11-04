Русский марш в Москве прошел без происшествий

"Русский марш" прошел в День народного единства в столичном районе Люблино. Мероприятие накануне было санкционировано столичными властями. Несколько десятков участников прошли колоннами от улицы Перерва до станции метро "Люблино". В руках они держали имперские флаги и транспаранты с традиционными лозунгами. После короткого митинга собравшиеся разошлись.

Меры безопасности в этом районе были усилены, дежурили дополнительные силы полиции, Росгвардии и МЧС. По маршруту следования колонны участников шествия движение транспорта полностью было перекрыто. После завершения акции оно было восстановлено.

Еще одна акция, получившая название "Русский марш", прошла в столичном районе Щукино. Участники этой демонстрации встретились у станции метро "Октябрьское Поле" и прошли по улицам Маршала Бирюзова и Маршала Василевского. В связи с проведением акции движение транспорта, включая общественный, здесь также было ограничено, а за порядком следили усиленные наряды полиции.