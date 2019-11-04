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Рубрика: Происшествия
Проект: В регионах

Искусство обвинения

С режиссера "Седьмой студии" не стали брать подписку о невыезде
Текст: Юрий Гаврилов
Российская газета - Федеральный выпуск № 248(8006)
В Мещанском суде Москвы, где начали повторно рассматривать дело Кирилла Серебренникова, отклонили ходатайство гособвинения о том, чтобы с режиссера и других обвиняемых в мошенничестве при реализации проекта "Платформа" взяли подписку о невыезде.
Фото: Сергей Мамонтов/РИА Новости Фото: Сергей Мамонтов/РИА Новости
Фото: Сергей Мамонтов/РИА Новости

Им инкриминируют тяжкое экономическое преступление, поэтому, как полагало обвинение, надо было сделать так, чтобы эти люди не могли скрыться от правосудия. Адвокаты обвиняемых с такой мерой пресечения категорически не согласились, и суд поддержал их позицию.

Фото: Екатерина Чеснокова/РИА Новости
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Напомним, что ранее Серебренникова и других фигурантов дела освободили из-под стражи. Однако Мосгорсуд направил материалы на новое рассмотрение. Причиной стало заявление прокурора о том, что Мещанский райсуд ошибся в подсчете, указав на неверные суммы ущерба в обвинительном заключении. По всем эпизодам хищений следствие насчитало общий ущерб приблизительно в 133 млн рублей, а суд - более 136 млн рублей, дважды указав одну сумму "и как хищения, и как вывод средств".

Речь идет о средствах, которые выделили в 2011-2014 годах основанной художественным руководителем "Гоголь-центра", режиссером Кириллом Серебренниковым автономной некоммерческой организации "Седьмая студия" на реализацию культурного проекта по популяризации и развитию современного искусства "Платформа".

По версии следствия, Серебренников вместе с продюсерами Алексеем Малобродским и Юрием Итиным похитил 133 из 214 миллионов рублей, выделенных государством "Седьмой студии" в рамках этого проекта.

По версии следствия, режиссер Серебренников вместе с продюсерами похитил 133 миллиона рублей, выделенных государством "Седьмой студии" в рамках культурного проекта "Платформа"

Дело расследовалось по статье об особо крупном мошенничестве и было завершено в прошлом году. С октября 2018-го оно находилось на рассмотрении Мещанского райсуда. Подсудимых по нему четверо: сам Кирилл Серебренников, бывший генпродюсер "Седьмой студии" и экс-директор "Гоголь-центра" Алексей Малобродский, бывший руководитель департамента государственной поддержки искусства и народного творчества Минкультуры РФ, директор Российского академического молодежного театра Софья Апфельбаум, а также бывший гендиректор "Седьмой студии" и экс-директор Ярославского театра им. Волкова Юрий Итин. Дело бухгалтера "Седьмой студии" Нины Масляевой, которая признала свою вину и заключила сделку со следствием, было выделено в отдельное производство.

Теперь в ходе пересмотра дела Мещанский райсуд должен рассмотреть ряд ходатайств сторон, а также назначить дату рассмотрения уголовного дела по существу.

Происшествия Правосудие Суд Судебная власть Суды общей юрисдикции Мещанский суд Москвы Филиалы РГ Столица ЦФО Москва Дело режиссера Кирилла Серебренникова
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