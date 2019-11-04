В Ярославле открыли памятник Минину и Пожарскому

Место установки памятника исторически выверено: на этой территории, в самом центре города, 400 с небольшим лет назад располагалось собиравшееся со всех окрестных и дальних земель движения основали здесь храм, а спустя несколько лет, в этом месте был построен еще и монастырь, получивший свое название в честь святителей Кирилла и Афанасия.

Скульптурная композиция представляет собой высокий крест с ликом Христа, который заслонили собой два русских воина.

- Это очень символичная история. 400 лет тому назад был заложен этот монастырь, и сегодня мы видим новую страницу в истории обители и всего Ярославля. Памятник Минину и Пожарскому есть на Красной площади в Москве, есть в Нижнем Новгороде, но они другие. Установленный в Ярославле памятник - удивительный, уникальный. Это совершенно новый взгляд на подвиг наших предков, - сказал на открытии монумента заместитель министра культуры РФ Николай Овсиенко.

По словам губернатора Ярославской области Дмитрия Миронова, скульптурная композиция создавалась на народные деньги - пожертвования простых горожан и юридических лиц. Да и непосредственное место ее установки выбирали из предложенных вариантов тоже сами ярославцы, для чего на портале облправительства был проведен опрос. Естественно, и долгожданное открытие памятника было многолюдным, несмотря на дождь. Многие пришли с детьми.

- Мы видим крест, Спасителя и вооруженных воинов у креста. Вся эта композиция словно передает нам слова, которые произносили наши предки: "За веру православную и Русь святую!". Открытие такого монумента - свидетельство того, что мы не Иваны, не помнящие своего прошлого, - считает митрополит Ярославский и Ростовский Пантелеймон.

Автор и руководитель проекта - лауреат Государственной премии РФ, народный художник России Николай Мухин. Всего же над мемориалом высотой семь метров работали около сорока человек - художники, архитекторы, скульпторы.

- Я стою сейчас здесь и мысленно представляю людей, то ополчение, которое здесь собиралось четыре века назад, - поделился эмоциями Николай Мухин. - Именно отсюда ратники шли на Москву и освободили ее, освободили не только нашу столицу, но и сохранили главное - веру православную для нашего государства. Я рад, что историческая справедливость восстановлена. Великая честь - участвовать в таких проектах.