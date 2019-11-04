О чем повествует уникальная выставка "Память поколений" в Манеже

Президент России Владимир Путин и патриарх Кирилл в Центральном выставочном зале "Манеж" открыли выставку "Память поколений. Великая отечественная война в изобразительном искусстве". Экскурсию по экспозиции, которая насчитывает 150 картин и скульптур, им провели министр культуры РФ Владимир Мединский и директор Третьяковской галереи Зельфира Трегулова.

Под крышей "Манежа" собраны лучшие художественные высказывания о войне из 44 музеев России - от Калининграда до Хабаровска. Уникально и решение выставочного пространства: это круговая застройка из 15 залов со специальным климатическим куполом для сохранности экспонатов.

Прямо перед вошедшими в зале "Память истории" - знаменитый триптих об Александре Невском Павла Корина из Третьяковской галереи. Произведение, которое называют символом будущей победы. Корин работал в 1942-1943- годах, когда исход войны был еще неочевиден. Но, по замыслу кураторов выставки, триптих должен рифмоваться с историей Великой отечественной через кадры знаменитого фильма Эйзенштейна и слова князя-воина о победе именно над немцами на Чудском озере "Кто с мечом к нам придет..." Фильм "Александр Невский" имел оглушительный успех во время войны, и это сделало исторический сюжет очень актуальным у зрителей начала сороковых.

Зельфира Трегулова подчеркивает, что триптих Корина - возвращение иконописных мотивов в официальную живопись. А Владимир Мединский обращает внимание гостей на картину Василия Яковлева из Ярославского художественного музея.

"Это автор знаменитого портрета маршала Жукова, - комментирует журналистам Трегулова. - Монументальное полотно "Патриотическое молебствование в Москве. 22 июня 1942 года", на котором изображен епископ Сергий (Ларин). Художник был другом Сергия и присутствовал на богослужении, когда священослужитель молился о Победе. Епископ очень любил эту картину и в свернутом виде возил ее с собой. Он известен еще и тем, что на пожертвованные им 100 тысяч рублей был построен самолет для фронта".

В зале "День победы", посвященном искусству 70-х, звучит проникновенное "Здесь птицы не поют..." из "Белорусского вокзала". Президент обращает внимание на картину "Память Смоленской земли". На столе - пробитая пулей солдатская каска и треснувший чугунок. По жанру - это натюрморт, по сути - символическое высказывание.

- Да, это тот самый Борис Неменский, которому сейчас 97 лет, - реагирует Зельфира Трегулова. И рассказывает о глубоком подтексте искусства 70-х. К примеру, замечательная работа Татьяны Назаренко "Партизаны пришли". Трагический момент, когда повешенного немцами человека вынимают из петли. Здесь даже стилистически цитируется евангельский сюжет "Снятие с креста".

- Для многих из них тема войны была не просто темой официального заказа к ежегодной выставке, посвященной Дню победы, - говорит Трегулова о художниках 70-х. - У них была глубокая внутренняя мотивация рассказывать о войне. Многие были на фронте, кто-то оказался подранком войны. В 60-70 годы многие из них возвращались к этим темам мира, боли, горя, страдания и нравственного совершенствования, с которыми они оказывались лицом к лицу. Поэтому это абсолютно честное и глубокое искусство.

"Подранками войны" директор Третьяковки назвала художников, которых война задела через непосредственную память родителей. К этому поколению она отнесла и себя.

- На картине "Шинель отца" Виктор Попков изобразил себя в шинели своего тестя. Мой отец прошел через всю войну от начала до конца. Я получила эту память из рук в руки.

Кстати

Выставка будет работать ежедневно по 8 декабря. Вход бесплатный.