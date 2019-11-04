Во Владивостоке под звуки марша "Прощание cлавянки" и песни "Белеет мой парус" проводили в кругосветное плавание парусник "Паллада". За 222 дня ему предстоит пройти 27 120 морских миль и побывать в десятках портов.

Путешествие учебно-парусного судна пройдет в рамках уникальной экспедиции парусников Росрыболовства "Под флагом России и вымпелом Росрыболовства", посвященной 200-летию открытия Антарктиды и 75-летию Победы в Великой Отечественной войне. "Паллада" отправилась по маршруту первой, через месяц с небольшим из Калининграда выдвинутся еще два парусника - "Седов" и "Крузенштерн".

Как рассказал ректор Калининградского государственного технического университета Владимир Волкогон, ответственный за экспедицию и плотно занимавшийся ее подготовкой, ничего подобного раньше не проводилось: "Три парусника, два из которых - самые крупные в мире, идут под одним лозунгом, с одной идеей, по согласованному маршруту".

Над маршрутами работали специальная рабочая группа, собранная Росрыболовством, а затем оргкомитет, возглавляемый министром сельского хозяйства РФ Дмитрием Патрушевым. Планы несколько раз корректировались - в расчет брались отклик портов, куда могли бы зайти парусники, экономическая целесообразность и политическая ситуация.

- Большинство портов откликнулись: для них заход таких парусников - событие. Но есть и другие нюансы. Так, мы долго решали, например, насчет Буэнос-Айреса, где 120 миль нужно идти в сопровождении лоцмана, а это значительные затраты. В первых вариантах маршрута было несколько портов США и Канады, но от этой идеи мы отказались из-за сложностей по оформлению виз. От нас потребовалось бы порядка 180 человек свозить в генконсульство в Москву, при этом гарантий, что они точно получили бы визы, не было. И это дополнительные расходы - 14 миллионов рублей, - объясняет Владимир Волкогон.

Расходы посчитали и когда решали, откуда выйдет барк "Седов". Первоначально его планировалось отправить в кругосветку из Кронштадта, откуда 200 лет назад стартовали экспедиции Беллинсгаузена и Лазарева, но уверенности в том, что к тому времени там не встанет лед, нет. В этом случае пришлось бы выводить парусник с помощью ледоколов, а на это потребуются дополнительные средства.

После корректировки планов в "расписание" "Седова" добавился Петропавловск-Камчатский, а "Крузенштерн" по просьбе израильской стороны два дня проведет в Хайфе. В Израиле большая российская диаспора, поэтому организаторы пошли навстречу. По предложению правительства РФ в маршрут добавили Тунис. В дни, когда туда придет российский парусник, исполнится 100 лет с момента прибытия в порт Бизерта Русской эскадры, на кораблях которой находились остатки армии генерала Врангеля.

"Паллада" отправилась по маршруту первой, через месяц с небольшим из Калининграда выдвинутся еще два парусника - "Седов" и "Крузенштерн"

Но все-таки, продолжает Волкогон, главная задача экспедиции - выполнение плавательной практики курсантами. На трех парусниках, не считая членов экипажей, поплывут более 330 практикантов из учебных заведений Росрыболовства и других ведомств. Но ребят трудности будто не пугают. Так, курсант "Дальрыбвтуза", будущий судоводитель Павел Паршин говорит, что уже был в рейсе, длившемся полтора месяца, так что хорошо понимает, что к чему.

Поскольку первая часть кругосветки посвящена открытию Антарктиды, путь парусников лежит на юг. "Паллада" встретится с "Крузенштерном" в самой южной точке Южной Америки - в порту Ушуайя. Оттуда они двинутся к островам Южной Георгии, куда подойдет и "Седов". Ну а там судна начнут гонку длиной 200 миль, в ходе которой к ним присоединятся российские и зарубежные яхты и, скорее всего, научное судно Атлантического филиала ФГБНУ "ВНИРО" "Атлантида".