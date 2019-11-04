На Сахалине День народного единства отметили ночным забегом

В Южно-Сахалинске в честь Дня народного единства провели ночной забег. Как сообщает пресс-служба регионального правительства, в нем участвовали более 500 человек - дети, пенсионеры, участники проекта "Сахалинское долголетие", а также гости из Владивостока и Санкт-Петербурга.

Перед стартом во время разминки участникам для безопасности и удобства раздали надобные фонари. Стартовал забег с площади Славы, финишировал на средней станции горнолыжного комплекса "Горный воздух", так что часть трехкилометровой дистанции пришлась на крутой подъем. В конечной точке спортсменов ждал чай с тортом.

- Сегодня мы завершаем летний спортивный сезон и даем старт зимнему. Он будет насыщенным. В этом году впервые на Сахалине состоится этап Кубка мира по паралимпийскому горнолыжному спорту. Мы победили в конкуренции с лучшими горнолыжными курортами Европы. А буквально вчера мы от команды Швейцарии получили первую заявку, - сказал, поздравив участников забега с праздником, министр спорта Сахалинской области Сергей Буренков.