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День народного единства стал важным праздником для 70 процентов россиян
День народного единства стал важным праздником для 70 процентов россиян
04.11.2019 08:09
Рубрика: Общество
Проект: В регионах

На Сахалине День народного единства отметили ночным забегом

Текст: Анна Бондаренко

В Южно-Сахалинске в честь Дня народного единства провели ночной забег. Как сообщает пресс-служба регионального правительства, в нем участвовали более 500 человек - дети, пенсионеры, участники проекта "Сахалинское долголетие", а также гости из Владивостока и Санкт-Петербурга.

Фото: Валерий Шустов/ РИА Новости
День народного единства стал важным праздником для 70 процентов россиян

Перед стартом во время разминки участникам для безопасности и удобства раздали надобные фонари. Стартовал забег с площади Славы, финишировал на средней станции горнолыжного комплекса "Горный воздух", так что часть трехкилометровой дистанции пришлась на крутой подъем. В конечной точке спортсменов ждал чай с тортом.

- Сегодня мы завершаем летний спортивный сезон и даем старт зимнему. Он будет насыщенным. В этом году впервые на Сахалине состоится этап Кубка мира по паралимпийскому горнолыжному спорту. Мы победили в конкуренции с лучшими горнолыжными курортами Европы. А буквально вчера мы от команды Швейцарии получили первую заявку, - сказал, поздравив участников забега с праздником, министр спорта Сахалинской области Сергей Буренков.

Общество Ежедневник Праздники Филиалы РГ Дальний Восток ДФО Сахалинская область Южно-Сахалинск Празднование Дня народного единства
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