Компания-судовладелец танкера "Залив Америка", на котором в субботу в результате взрыва погибли два человека, а один пропал без вести, до 10 ноября выплатит семьям погибших по миллиону рублей, а также оплатит похороны. Кроме того, по завершении расследования семьи погибших смогут получить страховку - жизни членов экипажа были застрахованы на сумму 300 тысяч рублей.

Что произошло в субботу утром на танкере, стоявшем на якоре в заливе Находка, сейчас выясняют правоохранители в рамках уголовного дела, возбужденного Дальневосточным следственным управлением на транспорте СК РФ по части 3 статьи 263 УК РФ "Нарушение правил безопасности эксплуатации и движения морского транспорта, повлекшее смерть двух и более лиц". По версии следствия, на танкере произошел хлопок газовоздушной смеси.

В момент взрыва на танкере, ожидавшем очереди под погрузку, находились 12 человек. Двое из них погибли на месте, одного взрывной волной выбросило в море. Его искали все выходные: по данным Федерального агентства морского и речного транспорта, к вечеру понедельника спасатели осмотрели пять тысяч квадратных метров акватории и 16,5 километра береговой черты, однако моряка, к сожалению, так и не нашли.

В компании-судовладельце подчеркивают, что никаких ремонтных работ на танкере не проводилось, а очередной ремонт судно прошло совсем недавно - в мае 2019-го. Танкер находился в балластном состоянии, без груза, пожара и разлива нефтепродуктов не произошло, его герметичность не нарушена.