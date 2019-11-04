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Рубрика: Происшествия
Проект: В регионах

Взрыв в море

Происшествие на танкере в Находке унесло жизни двух человек
Текст: Анна Бондаренко (Приморский край)
Российская газета - Федеральный выпуск № 248(8006)
Компания-судовладелец танкера "Залив Америка", на котором в субботу в результате взрыва погибли два человека, а один пропал без вести, до 10 ноября выплатит семьям погибших по миллиону рублей, а также оплатит похороны. Кроме того, по завершении расследования семьи погибших смогут получить страховку - жизни членов экипажа были застрахованы на сумму 300 тысяч рублей.

Что произошло в субботу утром на танкере, стоявшем на якоре в заливе Находка, сейчас выясняют правоохранители в рамках уголовного дела, возбужденного Дальневосточным следственным управлением на транспорте СК РФ по части 3 статьи 263 УК РФ "Нарушение правил безопасности эксплуатации и движения морского транспорта, повлекшее смерть двух и более лиц". По версии следствия, на танкере произошел хлопок газовоздушной смеси.

Один из пострадавших при взрыве в Ленобласти скончался в больнице

В момент взрыва на танкере, ожидавшем очереди под погрузку, находились 12 человек. Двое из них погибли на месте, одного взрывной волной выбросило в море. Его искали все выходные: по данным Федерального агентства морского и речного транспорта, к вечеру понедельника спасатели осмотрели пять тысяч квадратных метров акватории и 16,5 километра береговой черты, однако моряка, к сожалению, так и не нашли.

В компании-судовладельце подчеркивают, что никаких ремонтных работ на танкере не проводилось, а очередной ремонт судно прошло совсем недавно - в мае 2019-го. Танкер находился в балластном состоянии, без груза, пожара и разлива нефтепродуктов не произошло, его герметичность не нарушена.

Происшествия ЧП Аварии и катастрофы Филиалы РГ Дальний Восток ДФО Приморский край
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