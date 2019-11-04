Россиянин Денис Лисов и его дочери, которых польское правосудие "отбило" у шведских органов опеки, наконец вернулись в Россию. Их ждут на родине Дениса в Хабаровске.

Эта история началась в начале апреля, когда Денис Лисов и три его дочери - 12-летняя София, 6-летняя Серафима и 4-летняя Алиса - прибыли в Варшаву на пароме. Из Польши они планировали отправиться в Москву, но в аэропорту имени Фридерика Шопена их задержали сотрудники пограничной службы. Выяснилось, что девочки объявлены в розыск, что родной отец "похитил" их из приемной семьи ливанцев, в которую они были переданы шведскими органами опеки.

По всему выходило, что Дениса с дочками нужно разлучить и выдать шведским правоохранительным органам. Но сотрудников пограничных служб насторожило, что девочки облепили якобы преступного отца и не соглашались отойти от него ни на шаг. Кто-то из полицейских тайно позвонил в Центр правовой поддержки польского фонда Ordo Iuris. Его юристы, в числе прочего, занимаются семьями, в жизнь которых без достаточных оснований вмешивается государство. Практически сразу на помощь Лисовым прибыли адвокаты фонда Бартош Левандовский и Бабкен Ханзадян.

Выяснилось, что жена Лисова попала в больницу с психическим заболеванием, а он находился в Швеции нелегально, поэтому, как считали органы опеки, был не в состоянии обеспечить должный уход за детьми. Российских девочек поместили в ливанскую мусульманскую семью, чуждую им по всем параметрам. Адвокат Бартош Левандовский рассказал "РГ", что шведские власти поставили Денису три невыполнимых условия, на которых дети могли вернуться к нему: "Во-первых, узаконить его пребывание в Швеции, что было невозможно, потому что шведские миграционные службы отказали ему в виде на жительство. Во-вторых, найти легальную работу, что невозможно осуществить без вида на жительство. И в-третьих, развестись с женой и лишить ее родительских прав. Это требование не только противозаконно, потому что нельзя требовать от человека развестись, но и абсурдно, ведь для этого он с больной женой должен поехать домой в Россию, на Дальний Восток, и привезти оттуда свидетельство о разводе. Наш судья в ходе вчерашнего заседания так и сказал в ходе оглашения приговора: "Швеция не оставила ему выхода. Единственное, что он мог сделать, это взять своих детей и увезти их".

Власти Швеции отказали россиянину в виде на жительство, а потом отобрали дочерей и отдали в чужую семью

Адвокаты убедили суд встать на сторону российской семьи, когда Швеция выпустила европейский ордер на арест, и Денису грозило до четырех лет лишения свободы за похищение своих детей. Левандовский подтвердил "РГ", что в конце октября польское управление по делам иностранцев отказало Денису и его дочерям в убежище на территории этой страны, потому что у себя на родине Лисовы будут в полной безопасности. По словам адвоката, при желании вся семья может спокойно приезжать в Польшу. А вот в другие страны Европейского союза, и прежде всего в Швецию, где находится мать девочек, им въезд заказан.

В пресс-службе Уполномоченного при Президенте РФ по правам ребенка сообщили, что пока что семья планирует жить в Хабаровске: "Сейчас стоит вопрос с устройством детей в школу и детский сад, оформлением документов. На месте семье помогут обустроиться, окажут содействие в устройстве девочек в садик и школу".