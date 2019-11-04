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04.11.2019 10:49
Рубрика: Происшествия
Проект: В регионах

В Приморье три человека погибли в ДТП с трактором

Текст: Анна Бондаренко (Приморский край)

В Спасском районе Приморья в ДТП с участием легковго автомобиля и трактора, погибли двое взрослых и ребенок.

В Северной Осетии в массовом ДТП пострадали три человека

Как сообщает пресс-служба УМВД по Приморскому краю, авария произошла на трассе А-370 "Уссури" Хабаровск - Владивосток. Прибывшие на место сотрудники полиции установили, что за рулем автомобиля Toyota Prius, двигавшейся со стороны Владивостока, находился 28-летний мужчина. Иномарка въехала в трактор, ехавший в попутном направлении. В результате ДТП погибли водитель и пассажиры Toyota - 24-летняя женщина и четырехлетний ребенок.

ДТП произошло в темное время суток на асфальтированной дороге. По факту аварии проводится проверка.

Как отмечает ведомство, стаж водителя иномарки - два года, в 2019-м его дважды привлекали к административной ответственности за превышение скорости.

Происшествия ЧП ДТП Филиалы РГ Дальний Восток ДФО Приморский край
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