В Приморье три человека погибли в ДТП с трактором

В Спасском районе Приморья в ДТП с участием легковго автомобиля и трактора, погибли двое взрослых и ребенок.

Как сообщает пресс-служба УМВД по Приморскому краю, авария произошла на трассе А-370 "Уссури" Хабаровск - Владивосток. Прибывшие на место сотрудники полиции установили, что за рулем автомобиля Toyota Prius, двигавшейся со стороны Владивостока, находился 28-летний мужчина. Иномарка въехала в трактор, ехавший в попутном направлении. В результате ДТП погибли водитель и пассажиры Toyota - 24-летняя женщина и четырехлетний ребенок.

ДТП произошло в темное время суток на асфальтированной дороге. По факту аварии проводится проверка.

Как отмечает ведомство, стаж водителя иномарки - два года, в 2019-м его дважды привлекали к административной ответственности за превышение скорости.