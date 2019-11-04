В Нижнем Новгороде жестоко убита беременная женщина

В Нижнем Новгороде двух мужчин заподозрили в жестоком убийстве беременной женщины. Об этом сообщает пресс-служба СУ СК России по региону.

Тело женщины с насильственными признаками смерти 2 ноября этого года обнаружили сотрудники МЧС, когда тушили пожар в одной из квартир дома по улице Архангельской.

На место выехали следователи, по факту происшествия возбудили уголовное дело по части 1 статьи 105 УК России "Убийство". В тот же день по горячим следам задержали двух подозреваемых - знакомых погибшей.

По версии следствия, утром 2 ноября пьяные 19-летний и 27-летний мужчины находились в квартире убитой, поссорились с ней на бытовой почве, нанесли ей множественные удары ножом, украли украшения, подожгли квартиру и скрыли с места происшествия. При этом оба знали, что женщина была беременна.

Следователь переквалифицировал уголовное дело на "Убийство женщины, заведомо для виновного находящегося в состоянии беременности, группой лиц, из корыстных побуждений". Мужчинам грозит пожизненное лишение свободы. Сейчас они находятся под стражей.