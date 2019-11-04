В России подали рекордный иск на 100 триллионов рублей

В Федеральной службе судебных приставов сообщили о рекордном иске о компенсации морального ущерба: некий истец в Оренбургской области потребовал с ведомства 100 триллионов рублей за якобы нанесенный ему службой судебных приставов моральный вред. Обида гражданина, по его личным замерам, весила пять годовых бюджетов России. Правда, суд с такими расчетами не согласился.

Как рассказали в пресс-службе ФССП, иск был подан в Первомайский районный суд Оренбургской области одним из должников по исполнительному производству. Суд признал требования истца необоснованными и в полном объеме отказал в удовлетворении иска.

Как сообщает ТАСС, в этом году к приставам было подано 4,6 тысячи исков. Общая сумма требований компенсации морального вреда составила 12 миллиардов рублей (если не считать рекордного иска). Однако далеко не все претензии обоснованы. В общей сложности за 9 месяцев суды полностью или частично удовлетворили менее 700 исков к приставам на 339 миллионов рублей.