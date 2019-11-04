Убийство в столице начальника Центра противодействия экстремизму МВД Ингушетии Эльджаркиева оказалось самым громким преступлением последнего времени.

Напомним, 2 ноября 2019 года во дворе домов по улице Академика Анохина в Москве неизвестный преступник произвел не менее 10 выстрелов из огнестрельного оружия в двух мужчин. Убедившись, что жертвы упали, сделал контрольные выстрелы и скрылся на машине, которая его ждала.

Погибшими оказались Эльджаркиев Ибрагим Абдул-Назирович, который являлся начальником Центра противодействия экстремизму МВД Ингушетии, и его брат 1988 года рождения. Брат проживал в столице и трудился врачом в одной из московских больниц. Ибрагим Эльджаркиев приехал в столицу, по одним источникам, по личным делам, по другим - сопровождал важного свидетеля.

Следственными органами Главного следственного управления СК по Москве было возбуждено уголовное дело.

На место преступления буквально в первые часы после убийства приехали высокопоставленные полицейские - коллеги погибшего: начальник московской полиции Олег Баранов и глава Главного управления по противодействию экстремизму МВД России Олег Ильиных.

Эльджаркиев приехал в столицу, по сообщению одних источников, по личным делам, по другой информации - сопровождал важного свидетеля

На следующий день громкое преступление по распоряжению Александра Бастрыкина забрали в центральный аппарат Следственного комитета.

Следователи и криминалисты сутки работали на месте преступления. Очень быстро выяснилось, что расстрел попал на камеры видеонаблюдения.

"Уже за первые несколько часов расследования следователи серьезно продвинулись в работе по раскрытию данного преступления", - сообщили "РГ" в СК России. Но никаких деталей не рассказали. Там заявили, что уже наметили приоритетные версии произошедшего, а также "отрабатывают круг лиц, которые могут быть причастны к совершению преступления".

На майора Ибрагима Элдьжаркиева уже совершалось покушение в начале этого года. Фото: 06.мвд.рф

Некоторые версии уже озвучены, но официальных подтверждений им нет. Прозвучала и основная версия - месть за исполнение служебных обязанностей. И к тому были основания - это второе в этом году покушение на Эльджаркиева. В начале года во время возвращения из Чечни в Ингушетию его машину обстреляли из автоматического оружия, однако мужчина не пострадал. Тогда тяжелые ранения получили трое полицейских, один из которых позже умер. Поэтому силовик дома передвигался в бронированной машине и с охраной.

На месте преступления были найдены гильзы от патронов калибра 9 мм. Но само оружие найти не удалось. Следователи уже не сомневаются, что убийство было не только заказным, но и тщательно продуманным и профессионально организованным. Преступник хладнокровно расстрелял полицейского из пистолета. Увидев происходящее, из рядом стоящей машины выбежал брат - Ахмед Эльджаркиев, которого также не пощадил убийца. Третий мужчина остался в машине, и выжил. Теперь он проходит как свидетель.

Список подозреваемых в короткие сроки определили в девять человек. Именно они, по версии следствия, отвечали за подготовку и осуществление преступного умысла.

По горячим следам выйти на убийц не удалось. Оперативники выяснили, что предполагаемый убийца бросил автомобиль возле метро "Университет", пересел в другую машину и, скорее всего, покинул город.

Неизвестны пока и мотивы преступления. Рассматриваются как профессиональная деятельность Эльджаркиева, так и личные мотивы.

Следователи не сомневаются, что убийство было не только заказным, но и тщательно продуманным и профессионально организованным

В понедельник на кладбище возле Назрани состоялись похороны погибших от рук киллера начальника Центра противодействия экстремизму МВД Ингушетии Ибрагима Эльджаркиева и его брата Ахмеда.

Проститься с ними пришли тысячи людей. В целях безопасности силовики оцепили территорию, где прошла траурная церемония.

Ибрагим Эльджаркиев начинал свою карьеру в региональном управлении Федеральной службы по контролю за оборотом наркотиков. В 2016 году он возглавил Центр противодействия экстремизму при МВД Ингушетии. Под его руководством была пресечена деятельность четырех экстремистских группировок, удалось изъять из оборота более тысячи единиц оружия и боеприпасов. Полицейский был представлен к награде "За отличие в охране общественного порядка".

Следователи тщательно изучают, чем в последнее время занимался глава ЦПЭ. Не исключаются версии, что убийство могло быть эхом прошлых событий.

Руководство и личный состав МВД России выразили искренние соболезнования родным и близким Ибрагима Эльджаркиева.

"Он посвятил свою жизнь служению Закону, был непримиримым борцом с преступностью и терроризмом", - сообщила официальный представитель МВД Ирина Волк.

Сотрудники ингушской полиции, работавшие вместе с Ибрагимом Эльджаркиевым, записали видеообращения, в которых вспоминали годы совместной службы. Коллеги пообещали сделать все возможное, чтобы преступники, совершившие подлое убийство, были найдены и привлечены к ответственности.

Невозможно в это поверить, но брат убитого руководителя Центра противодействия экстремизму Ингушетии Ибрагима Эльджаркиева, который был расстрелян вместе с ним, свою жизнь посвятил спасению людей. Он работал врачом в Первой градской больнице Москвы. Весть об убийстве его коллег привела в шок.

"Трагически погиб наш коллега, врач-анестезиолог-реаниматолог Первой градской Ахмед Эльджаркиев. В нашей больнице многие его знали и любили. Для них, для всех нас это большая, невосполнимая потеря. Соболезнуем близким и коллегам Ахмеда Абдул-Назировича. Скорбим", - сказано в сообщении сотрудников больницы, опубликованном на страничке в соцсети.