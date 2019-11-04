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Текст:   Екатерина Ясакова 
19:39 04.11.2019
Российская газета - Федеральный выпуск № 248(8006)

Дом на слом

Самострои внесут в реестр

В России сформируют единый реестр объектов самовольного строительства. Об этом "РГ" рассказали во Всероссийском центре национальной строительной политики, который проверит города, где много самостроев. Единый федеральный список объектов по всем регионам будет сформирован на сайте ФАУ "РосКапСтрой".
Фото: Артем Геодакян/ТАСС Фото: Артем Геодакян/ТАСС
Фото: Артем Геодакян/ТАСС

По словам руководителя Всероссийского центра национальной строительной политики Александра Моора, самовольные постройки есть почти в каждом регионе. Но самое большое скопление их в Дагестане, Ростовской области, Краснодарском крае и Крыму. Именно эти регионы планируется осмотреть первыми.

Фото: iStock
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Сейчас в минстрое формируется рабочая группа, которая займется вопросом самовольных построек. В письме президенту "ОПОРЫ России" Александру Калинину (есть в распоряжении "РГ") минстрой сообщает, что ведомство готово проработать предложения по возможным механизмам введения "строительной амнистии" в отношении тех "самостроев", которые пригодны для проживания и соответствуют нормам безопасности. Самым главным критерием при легализации самостроев должна быть безопасность строения, уверен Александр Моор, поэтому решение целесообразно принимать по каждому конкретному объекту.

Рейд по проблемным городам необходим, чтобы создать целостную картину. "После осмотра регионов мы соберем фактуру, данные, изучим проблемы, с которыми сталкиваются застройщики и люди, покупая квартиры в проблемных домах. И когда у нас будет определенный массив данных, мы сможем предложить системные решения проблем самостроев", - отметила директор "РосКапСтроя" Юлия Максимова.

Люди часто покупают квартиры в домах, позднее признанных самостроями, и в результате лишаются жилья. Мало кто при покупке может оценить здание с профессиональной точки зрения.

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