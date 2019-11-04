В СКФО наличные можно снять в кассах магазинов

На Северном Кавказе в 2019 году начал активно развиваться проект Банка России CashOut, позволяющий снимать наличные в кассах магазинов. Эта услуга - альтернатива банкоматам, ведь добираться до ближайшего терминала в кавказской глубинке порой приходится не один десяток километров.

В рамках проекта CashOut в СКФО сервис выдачи клиентам наличных открылся в 452 торговых точках. Посетители магазинов могут обналичить от 3000 до 5000 рублей. Лимит устанавливает не Банк России, а коммерческие финансово-кредитные учреждения, работающие в регионах.

Собственно, цель проекта CashOut - обеспечить доступность финансовых услуг на горных и отдаленных территориях, особенно там, где нет стационарной банковской инфраструктуры. Коммерческим учреждениям это выгодно - не придется ставить терминал, а клиенты все равно будут пользоваться картами.

На магазинах, где можно получить услугу CashOut, размещается наклейка с надписью: "Здесь вы можете снять наличные". Кроме того, обязательно присутствует инструкция для клиентов, в которой описан алгоритм действий.

Получить "живые" деньги можно, совершив покупку. Кассир просто вобьет в чек общую сумму с учетом запрошенных наличных, после чего операцию нужно подтвердить ПИН-кодом.

Однако при получении денег может взиматься комиссия, которая зависит от того, услугами какого банка пользуется покупатель. Кроме того, помимо ограничения на одно снятие в 5000 рублей, существует и суточный лимит - 20 000 рублей.

Как уточнил заместитель начальника Южного ГУ Банка России Александр Гостев, получение наличных - только первый этап. Позднее в тех же торговых точках можно будет оплатить коммунальные услуги, госпошлины, штрафы и многое другое.