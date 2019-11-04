Первый вице-премьер - министр финансов Антон Силуанов заявил, что необходимо поднимать вопрос о регионах происхождения. Когда продукция идет через посредников, то место нахождения экспортера сложно определить. Необходим специальный товарный код для производителя.

Об этом он заявил на совещании по теме международной кооперации и экспорта, которое прошло в Петрозаводске. Северо-Западный федеральный округ выбран не случайно, здесь работают крупнейшие предприятия страны, на долю которых приходится 30 процентов всего объема экспорта в России.

Среди возникающих проблем заместитель губернатора Вологодской области Виталий Тушинов отметил рост посреднических услуг. Например, есть производитель мороженого, имеющий как знак качества регионального продукта, так и российского. Мороженое пользуется спросом и отправляется за рубеж, даже в самые экзотические страны - Кот-д Ивуар и Сенегал. В Африку поставили уже более 74 тонн лакомства. Предприятие сотрудничает с Израилем и Китаем. Туда наладили поставку мороженого и сорбетов, в составе которых нет молока, но содержится много фруктов. В основе - натуральный лимонный фруктовый наполнитель и пюре лайма.

Но есть один нюанс. Все поставки идут через торговый дом, зарегистрированный в Москве. И деньги остаются там.

- Получается, что развиваем те компании, которые приносят средства в другой регион. А ведь эти предприятия пользуются нашими бюджетными мерами господдержки, - сказал Виталий Тушинов. С этим согласился и министр финансов Антон Силуанов.

В СЗФО работают крупнейшие предприятия страны, на их долю приходится 30% всего объема экспорта

Первый вице-премьер отметил, что у Карелии есть возможности для наращивания экспортного потенциала за счет деревообработки, лесных запасов, рыбного производства и туризма.

- Национальный проект тоже дает возможности для поддержки предпринимательской инициативы в данном направлении, - подчеркнул Антон Силуанов.

Сейчас в регионе до половины совокупного экспорта приходится на крупнейшее предприятие, которое выпускает железорудные окатыши. Еще 30 процентов формируют девять компаний лесопромышленного комплекса. Остальную долю распределяют 296 фирм, в том числе малого и среднего бизнеса. Товары отправляются в 97 стран, четверть экспорта приходится на соседнюю Финляндию. За последние три года экспорт региона вырос на 72 процента, до 1,2 миллиарда долларов.