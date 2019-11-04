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04.11.2019 19:15
Рубрика: Спорт
Проект: В регионах

Уралочки с блеском

Девушки Карполя вышли в "Финал четырех" Кубка России
Текст: Владимир Ильин
Российская газета - Федеральный выпуск № 248(8006)
В Санкт-Петербурге матчами участников группы "А" завершится полуфинальный этап розыгрыша открытого Кубка России среди женских команд памяти великого наставника Гиви Ахвледиани. Первым стал известен победитель в квартете "В". "Уралочка-НТМК" (Свердловская обл.), руководимая легендарным Николаем Карполем, с блеском выступила на своей площадке и вышла в "Финал четырех" - три победы по 3:0.

Уралочки, лидирующие в чемпионате Суперлиги, при родной публике разобрались с саратовским "Протоном", красноярским "Енисеем" и челябинской командой "Динамо-Метар", не отдав соперникам ни одного сета.

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- Все по плану, спортивную задачу выполнили и даже дали возможность поиграть нашим молодым волейболисткам, в том числе и 19-летней кубинке Аиламе Сесе Монталво, - сказал умудренный опытом рулевой "Уралочки" Николай Карполь. - В турнире за Кубок России мы играем, чтобы лучше готовиться к матчам чемпионата страны. Поедет ли на "Финал четырех" в Казань в конце декабря наш основной состав, мы пока не решили. Многое будет зависеть от состояния здоровья ведущих исполнителей.

Турнир в калининградской группе "Б" завершится сегодня поздно вечером. На берегах Балтики только какое-то невероятное стечение обстоятельств могло помешать итоговому лидерству местного "Локомотива", ведомого экс-главным тренером мужской сборной страны Андреем Воронковым, с которым был выигран чемпионат Европы-2013. Железнодорожницы ранее взяли верх над "Тулицей" (3:0), ВК "Заречье-Одинцово" (3:0), в понедельник встречались с аутсайдером квартета белорусской "Минчанкой". Именно участие этой команды и придает розыгрышу Кубка России статус открытого. В Питере соревнуются "Ленинградка", действующие обладательницы трофея столичные динамовки, их одноклубницы из Краснодара и клуб из высшей лиги "А" "Липецк". Скорее всего, из этого квартета в казанский "Финал четырех" пробьются москвички.

Спорт Волейбол Филиалы РГ Северо-Запад СЗФО Санкт-Петербург
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