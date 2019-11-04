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Рубрика: Культура
Проект: В регионах

В Архангельске началась запись видеокниги "Читаем Абрамова"

Текст: Татьяна Сухановская (Архангельск)
В Архангельском театре драмы в ночь искусств началась запись видеокниги "Читаем Абрамова. Братья и сестры". Первыми отрывки из самого знаменитого произведения выдающегося русского писателя прочитали его архангельские друзья, хранители наследия, авторы книг и статей о Федоре Александровиче - супруги Толкачевы и Егоровы.
Фото: Татьяна Сухановская/РГ Фото: Татьяна Сухановская/РГ
Фото: Татьяна Сухановская/РГ

Видеокнига создается к юбилею Абрамова правительством Архангельской области, областной научной библиотекой имени Добролюбова и театром драмы имени Ломоносова при поддержке "Российской газеты" и портала ГодЛитературы.РФ. Автор проекта - директор Архангельского театра драмы Сергей Самодов. Стать участником проекта и записать свой отрывок из книги "Братья и сестры" на видео может каждый читатель, посетив сайт ГодЛитературы.РФ.

Фото: Фонд Валерия Гергиева/ Александр Шапунов
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Первые чтецы - Виктор и Лариса Толкачевы - познакомились с Федором Александровичем летом 1981 года в Нарьян-Маре. Абрамов приехал в заполярный город в первую очередь для того, чтобы побывать в Пустозерске на месте казни предводителя раскола протопопа Аввакума - автора знаменитого "Жития", впервые в нашей литературе заговорившего "природным русским языком".

Лариса Борисовна работала тогда директором нарьян-марского музея, а Виктор Федорович - инженером геологоразведочной экспедиции. Толкачевы отправились в Пустозерск вместе с Абрамовым. Они вспоминают, что в тот день шел сильный ливень.

- А небо было свинцовое, распластанное, низкое. Абрамов тогда сказал: "Да, здесь нельзя было жить без веры - без великой веры... Я сегодня счастлив, потому что побывал у Аввакума - там, где он трудился и где был сожжен", - рассказывает Виктор Толкачев. - Позже я побывал в семье Абрамовых в Ленинграде, а на следующий день мы встретились с Федором Александровичем в Пушкинском доме, где Дмитрий Лихачев говорил об Аввакуме, о том, что чем ближе была для Аввакума смерть, тем более устремленным становилось для него творчество. Абрамову тогда оставалось уже немного - и как будто о нем были эти слова.

Сегодня в семье Толкачевых хранят память о встречах с писателем в Ленинграде, абрамовские письма, адресованные им, книги с дарственными надписями.

Между тем личные вещи, дневниковые записи, рукописи Федора Александровича сегодня можно увидеть в архангельском литературном музее. Его основатели - Борис и Людмила Егоровы.

- В нашем музее хранится написанная рукой Федора Александровича молитва: "Господи, благослови, сегодня я начинаю "Чистую книгу". Она подарена вдовой писателя - Людмилой Крутиковой-Абрамовой, - рассказывает Людмила Егорова. - В экспозицию, посвященную Федору Александровичу, входит также оригинал рукописи книги "Две зимы и три лета" - второй части тетралогии "Пряслины".

Фото: Аркадий Колыбалов/ РГ
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Участниками проекта "Читаем Абрамова" согласилась стать семья Хайминых из печорской деревни Устье, в которой Абрамов вместе с друзьями отогревался после посещения Пустозерска. Кроме того, съемочная группа проекта планирует побывать на родине писателя, в пинежской Верколе, чтобы записать земляков Федора Александровича. А в целом книгу прочитают люди всех возрастов и профессий: глава Поморья Игорь Орлов и губернатор НАО Александр Цыбульский, актеры Малого драматического театра, артисты балета, студенты и школьники, работники архангельских библиотек и музеев, и, конечно же, читатели "Российской газеты".

Напомним, участниками проекта станут более ста человек в разных уголках России и зарубежных странах. Премьера видеокниги пройдет в Москве, в редакции "Российской газеты", на мероприятии, посвященном столетию Федора Абрамова.

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