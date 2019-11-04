В День народного единства мурманчане сыграли в юкигассен

В Мурманске прошли торжества в честь Дня народного единства.

Главный праздник состоялся в сквере на улице Ленинградской, где собрались участники фестиваля "Мы - вместе! Мы - Россия!", который открывал семейный театр "Чудо-Юдо". Его юные участники представили зрителям литературную композицию "Главное вместе - главное дружно". В этот же день на стадионе школы №50 Мурманска состоялись соревнования по игре в юкигассен (командная игра в снежки, появившаяся в конце 1980-х в Японии).

В Мурманском областном Дворце культуры и народного творчества имени Кирова состоялся праздничный концерт, в ходе которого первый заместитель губернатора Оксана Демченко вручила отличившимся северянам награды. Так, за заслуги в развитии ветеранского движения и активное участие в военно-патриотическом воспитании молодежи медалью "За заслуги перед Отечеством" I степени награжден Алексей Белодубровский - председатель исполнительного комитета Мурманского областного отделения Всероссийской общественной организации ветеранов "Боевое братство".

За смелые и решительные действия при спасении людей в экстремальных условиях медалью "За спасение погибавших" награждены ведущий юрисконсульт Мурманской областной клинической больницы имени Баяндина Алена Петрова, спасатель Мурманского муниципального бюджетного учреждения "Единая дежурно-диспетчерская служба" Александр Щербаков и старший помощник капитана плавсостава Северного экспедиционного отряда аварийно-спасательных работ Георгий Душко.

Другие города Мурманской области также присоединились к празднику. В Заполярном прошел фестиваль "Все краски мира", в Заозерске - "Дружба народов", а в Мончегорске уже в двенадцатый раз состоялся праздник "Мелодии дружбы", зрители которого услышали песни на саамском, русском, молдавском и чувашском языках и увидели зажигательный азербайджанский танец. Кроме того, любителей путешествий в Мончегорске и Кировске порадовал этно-тур "Путешествую по России".

Отметили праздник и члены экипажа крейсера "Маршал Устинов", который находится в походе и почти достиг экватора. На утреннем построении командир дивизии ракетных кораблей Андрей Салошин поздравил личный состав от имени командующего Северным флотом вице-адмирала Александра Моисеева. В этот день для экипажа крейсера была подготовлена культурная программа и устроен праздничный обед. Через несколько дней корабль достигнет точки, где экватор пересекается с нулевым меридианом, и отметит День Нептуна. По традиции праздника моряки будут обливаться морской водой и получат свидетельства о пересечении экватора в точке, с которой начинается отсчет координат.