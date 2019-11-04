В Японии полюбили папоротник из Сибири, в Европе - оленьи щечки

В Африке теперь можно попробовать вологодское мороженое - в Сенегале и Кот-Д'Ивуаре. Каждый месяц за пределы России поставляется около 400 тонн мороженого из Вологды. В числе приоритетных направлений - Израиль, Китай, а также страны Африки.

Освоили и китайское направление. В Поднебесную экспортируют пломбир и фруктовый сорбет.

Куриные лапы и свиные пятачки для российской хозяйки интерес представляют очень редко. Свиную ножку покупают разве что для плотного заливного, а хвост - так и вовсе не попадает на наши столы. Зато в любой азиатской стране они - нарасхват. И поэтому белгородские агрохолдинги, которые уже производят более 1,7 миллиона тонн мяса в год, решили выйти на зарубежные рынки, для начала изучив местную кухню.

Томленые оленьи щечки под брусничным соусом, оленина тушеная с таежными грибами и в пиве. Все это - экологически чистое, диетическое, ведь олени питаются исключительно ягелем и комбикорма с добавками на дух не переносят. Стоит ли удивляться, что интерес к продуктам с края света, - именно так переводится с ненецкого Ямал, - давно уже проявили в Европе.

Экспортом занимаются три ямальских предприятия. Оленина продается в страны Евросоюза по 25 долларов за килограмм. Ямал даже готов стать для мира эксклюзивным брендом российского агропрома - "Сделано в Арктике". Ямальской олениной на одной из недавних международных выставок заинтересовались представители Саудовской Аравии и Арабских Эмиратов.

Любят в Европе и томские дикоросы: орехи, клюкву, грибы, чернику. На международный рынок уходит более тысячи наименований продуктов, ежегодно к ним добавляется более 100 новых. Главный бренд региона - сибирский кедр. В 2018 томские компании продали за границу 30 тонн очищенного кедрового ореха. Основными покупателями стали Германия, Чехия, Франция, Италия и Испания. В этом году экспорт орехов в страны ЕС вырастет благодаря небывалому урожаю.

И, наконец, самый экзотический продукт - сибирский папоротник-орляк. Он очень популярен в Японии и не только в ней. Любят этот дикорос в Китае. Если в прошлом году в Красноярском крае было заготовлено 440 тонн папоротника, то в этом году таежный урожай" составил уже 550 тонн.

"Орляк обыкновенный" - один из самых распространенных в России видов папоротника. При этом он очень популярен в восточной кухне. Считается, что этот дикорос прекрасно выводит из организма радионуклиды. Как ни странно, в самой Сибири этот вид дикороса не столь популярен. По крайней мере, по объемам заготовок ему далеко до черемши, кедрового ореха или грибов.

Впрочем, в последние годы на волне повального увлечения здоровым образом жизни распробовали и его. Трехлитровая банка соленого папоротника от частника в Красноярске стоит примерно 400 рублей. А в фасованном и пакетированном виде в супермаркетах он продается уже гораздо дороже - 40-50 рублей за сто граммов.

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