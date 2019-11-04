В Японии полюбили папоротник из Сибири, в Европе - оленьи щечки

Новости

Военные РФ осуществят наблюдательные полеты над Германией и Италией 02:15
Песков: ГТС Украины развалится без транзита российского газа 01:45
У берегов Бенина пираты похитили девять моряков с норвежского судна 01:16
"Все хорошо": медики не обнаружили проблем со здоровьем у Ковалева 00:02
Льюис Хэмилтон в шестой раз стал чемпионом "Формулы-1" 03.11.2019
Нико Ковач уволен с поста главного тренера мюнхенской "Баварии" 03.11.2019
США сообщили об обстреле своих военных протурецкими боевиками 03.11.2019
Семчев прокомментировал информацию о своей госпитализации с приступом 03.11.2019
Игрок "Тоттенхэма" сломал ногу сопернику и пришел в ужас 03.11.2019
Названы самые популярные в соцсетях актеры 03.11.2019
Песков объяснил жест Путина в Светлогорске 03.11.2019
Песков: Кулак Путина - чудесно сформулированная рекомендация 03.11.2019
В Дагестане шесть человек отравились угарным газом 03.11.2019
В Москве экстренно госпитализирована 14-летняя дочь Евы Польны 03.11.2019
Умерла актриса и певица Мари Лафоре 03.11.2019
Песков рассказал об отношении Путина к Орбану 03.11.2019
Столтенберг прокомментировал призывы исключить Турцию из НАТО 03.11.2019
Песков напомнил выгоды "Северного потока-2" 03.11.2019
Где чаще всего в России покупают новые автомобили 03.11.2019
Композитор Горан Брегович захотел купить дом в Крыму 03.11.2019
Мария Бутина получила новый паспорт РФ 03.11.2019
Двое детей провалились под лед на пруду в Саратовской области 03.11.2019
Сербский теннисист Новак Джокович выиграл "Мастерс" в Париже 03.11.2019
В Перми 16-летний подросток погиб на вечеринке 03.11.2019
Альварес откажется от титула, выигранного у Ковалева 03.11.2019
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
Где тарифы ЖКХ в 2020 году вырастут больше и меньше всего
Где тарифы ЖКХ в 2020 году вырастут больше и меньше всего
Видеоинструкция: Как оформить Европротокол через новое приложение
Видеоинструкция: Как оформить Европротокол через новое приложение
День народного единства стал важным праздником для 70 процентов россиян
День народного единства стал важным праздником для 70 процентов россиян
04.11.2019 02:00
Рубрика: Экономика
Проект: В регионах

В Японии полюбили папоротник из Сибири, в Европе - оленьи щечки

Текст: Алексей Бондарев, Наталья Граф, Наталья Коротченко, Елена Мационг, Анна Скрипка, Светлана Цыганкова
В Африке теперь можно попробовать вологодское мороженое - в Сенегале и Кот-Д'Ивуаре. Каждый месяц за пределы России поставляется около 400 тонн мороженого из Вологды. В числе приоритетных направлений - Израиль, Китай, а также страны Африки.
Фото: Егор Еремов/ РИА Новости Фото: Егор Еремов/ РИА Новости
Фото: Егор Еремов/ РИА Новости

Освоили и китайское направление. В Поднебесную экспортируют пломбир и фруктовый сорбет.

Фото: Светлана Цыганкова/РГ
Глава Минфина РФ обсудил в Карелии вопросы экспорта и рынка сбыта

Куриные лапы и свиные пятачки для российской хозяйки интерес представляют очень редко. Свиную ножку покупают разве что для плотного заливного, а хвост - так и вовсе не попадает на наши столы. Зато в любой азиатской стране они - нарасхват. И поэтому белгородские агрохолдинги, которые уже производят более 1,7 миллиона тонн мяса в год, решили выйти на зарубежные рынки, для начала изучив местную кухню.

Томленые оленьи щечки под брусничным соусом, оленина тушеная с таежными грибами и в пиве. Все это - экологически чистое, диетическое, ведь олени питаются исключительно ягелем и комбикорма с добавками на дух не переносят. Стоит ли удивляться, что интерес к продуктам с края света, - именно так переводится с ненецкого Ямал, - давно уже проявили в Европе.

Экспортом занимаются три ямальских предприятия. Оленина продается в страны Евросоюза по 25 долларов за килограмм. Ямал даже готов стать для мира эксклюзивным брендом российского агропрома - "Сделано в Арктике". Ямальской олениной на одной из недавних международных выставок заинтересовались представители Саудовской Аравии и Арабских Эмиратов.

Любят в Европе и томские дикоросы: орехи, клюкву, грибы, чернику. На международный рынок уходит более тысячи наименований продуктов, ежегодно к ним добавляется более 100 новых. Главный бренд региона - сибирский кедр. В 2018 томские компании продали за границу 30 тонн очищенного кедрового ореха. Основными покупателями стали Германия, Чехия, Франция, Италия и Испания. В этом году экспорт орехов в страны ЕС вырастет благодаря небывалому урожаю.

Фото: Татьяна Андреева/РГ
Свердловская область на четверть увеличила экспорт продовольствия

И, наконец, самый экзотический продукт - сибирский папоротник-орляк. Он очень популярен в Японии и не только в ней. Любят этот дикорос в Китае. Если в прошлом году в Красноярском крае было заготовлено 440 тонн папоротника, то в этом году таежный урожай" составил уже 550 тонн.

"Орляк обыкновенный" - один из самых распространенных в России видов папоротника. При этом он очень популярен в восточной кухне. Считается, что этот дикорос прекрасно выводит из организма радионуклиды. Как ни странно, в самой Сибири этот вид дикороса не столь популярен. По крайней мере, по объемам заготовок ему далеко до черемши, кедрового ореха или грибов.

Впрочем, в последние годы на волне повального увлечения здоровым образом жизни распробовали и его. Трехлитровая банка соленого папоротника от частника в Красноярске стоит примерно 400 рублей. А в фасованном и пакетированном виде в супермаркетах он продается уже гораздо дороже - 40-50 рублей за сто граммов.

Подробнее читайте в ближайшем номере "Российской газеты".

Экономика ВЭД Филиалы РГ Северо-Запад Филиалы РГ Урал и Западная Сибирь Филиалы РГ Центральная Россия Филиалы РГ Восточная Сибирь СЗФО Вологодская область УрФО ЯНАО ЦФО Белгородская область СФО Красноярский край
Добавьте RG.RU 
в избранные источники
News

Главное сегодня

Песков: ГТС Украины развалится без транзита российского газа
Голикова признала неудачной оптимизацию здравоохранения
В Совфеде оценили заявление о важности авиасообщения Украины с Россией
СК заявил о прогрессе в деле об убийстве главы центра "Э" по Ингушетии
ООН назвала число погибших мирных жителей в конфликте на востоке Украины